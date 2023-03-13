休士頓僑界捐8萬 挺路州Xavier大學「華語教學計畫」

羅復文(後排左四)以午宴款待與會來賓，包括Xavier 大學Reynold Verret校長(前排左三)、休士頓大學城中分校Loren Blanchard校長(前排右2)、JayZambrano副校長(前排右一)、聖湯瑪斯大學國際長Hans Stockton(前排左二)及休士頓大學國際長Michael Pelletier(前排左一)等人在座。（楊淑雅提供）

路易斯安那州Xavier大學(Xavier University of Louisiana，XULA)「華語教學計畫」，獲休士頓 僑界捐贈三年共8萬美元捐助。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文於該處主持公開儀式，由捐贈人代表E&M基金會董事長王敦正博、賴賢烈、趙婉兒、葉宏志、金城銀行執行長林懿明及 Crown Mark Inc等僑領及僑商企業贈款予Xavier大學校長Dr. Reynold Verret及國際長Dr. Yu Jiang。

經文處教育組楊組長淑雅陪同休士頓各大學重要貴賓，包括休士頓大學城中分校校長Dr. Loren Blanchard、副校長Jay Zambrano、休士頓大學國際長Michael Pelletier、聖湯瑪斯大學國際長Dr. Hans Stockton及萊斯大學國際長Dr. Adria Baker等人觀禮，活動熱烈圓滿。

羅復文表示，台美於2020年12月簽訂「教育合作瞭解備忘錄」，推動「台美教育倡議」，以擴大語言交流合作；在辦事處規畫下促成轄內各州之華語拓點，未來教育組將做為橋樑，持續深耕台美大學間華語教學合作計畫。

Xavier大學校長Verret接受贈款後指出，該校係全美唯一天主教傳統非裔大學(HBCU)，授予包括藥學博士在內的50多個學士、碩博及專業學位，辦學目的在於促成社會正義與協助學生經社地位向上流動。對辧事處及台裔企業家及個人之臂助，內心極為感動，將努力打造Xavier 大學為路易斯安那州之華語教學示範點。

聖湯瑪斯大學國際長Dr. Hans Stockton介紹渠所任職學校與台灣文藻外語大學共同設立美南地區第一個華語中心，除選送學生赴台研習華語，並首創全美執法人員之「警用華語」課程，會後樂願與同屬天主教的Xavier大學意見交流。

休士頓大學國際長Michael Pelletier為退休 美國職業外交官，任內曾派駐非洲、中東、亞洲各國，一年餘前以美國駐馬達加斯加大使一職退休，認為語言為關鍵能力，休大將選派學生於本年暑期赴台研習華語，期盼來年與台灣的大學進一步合作。

聖湯瑪斯大學校長Richard Ludwick (左三中)接待Xavier 大學Reynold Verret校長(右二)一行到訪。（楊淑雅提供）

路易斯安那Xavier 大學生物及生物醫學科學、普通生物學、物理科學及化學學科在全美最具價值學校名列前茅，培育諸多知名校友包括全美第一位非裔勞工部長Alexis Herman、現任美國聯邦眾議員Troy Carter、前美國空軍四星上將Bernard Randolph及紐奧爾良市現任市長LaToya Cantrell等。校長Dr. Reynold Verret自2015年起接任，為路州重要高等教育機構主管。2022年11月應教育部 邀請赴台訪問，期間就華語教學校對校合作與國立成功大學進行實質討論。

Xavier 大學所在之紐奧爾良市為全美10大城市之一，2022年與台南市簽署姐妹市協定，據以展開在教育、商務及文化等面向之合作。國立成功大學係南台灣最具代表性之頂尖大學，其與Xavier 大學將共同推動校對校華語教學合作，厚植城市外交之實質交流，增進台美雙城兩校關係。