非法傾倒垃圾 休士頓北部愈演愈烈

休士頓北部非法傾倒垃圾。（FOX 26）

休士頓 紀事報報導，根據FOX 26電視台迪賽爾（Sherman Deselle）獲得來自休士頓東北區一教堂的監控鏡頭影片顯示，一輛白色皮卡車在一條安靜道路上，非法傾倒成堆垃圾。

從教堂監控攝影顯示，白色皮卡車拖著拖車，非法在路邊傾倒垃圾。（監控影片截圖）

從影片上可看到，白色皮卡車拖著黑色拖車，行駛在教堂外道路上，司機隨後將拖車上成堆的垃圾、丟棄的衣服和破損家具傾倒在路旁。

該教堂，東北新信仰浸信會教堂（New Faith Baptist Church Northeast）牧師M.D. Morrison, Sr. 告訴迪賽爾，非法傾倒垃圾事件，在休士頓北部愈來愈頻繁。

Morrison, Sr.說，「據了解，休士頓北部和其他有色人種色區，是可傾倒任何垃圾的地盤，幾乎不會造成任何後果…這裡沒有太多車輛，沒有太多人關注這種情況，他們覺得自己可逃離法律制裁。」

另一位當地人告訴迪賽爾稱，這不是什麼新鮮事，人們都很懶，他們也不再在乎，在離這不遠的地方，他們認為自己還是可以「合法」扔東西。

非法傾倒垃圾可能會帶來嚴重後果。根據FOX 26電視台，若被抓到，傾倒者可能面臨每次2000元至4000元罰款，取決於他們留下垃圾的重量和類型。

哈里斯縣（Harris County）警察 羅森（Allen Rosen）承認，在他的轄區內，非法傾倒情況愈來愈令人擔憂。羅森告訴迪賽爾，「這令人沮喪，對這些社區來說，這是生活品質問題。我們不能完全依靠法律解決這些案件，我們需公眾幫助。」