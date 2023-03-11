台灣新創團隊訪休士頓 強化台美連結

駐休士頓台北經文處處長羅復文（前排右四）、台商會會長張園立（前排右五）共同舉辦2023 Taiwan Starups Pitch Day，為台灣廠商在休士頓開發商機。（記者封昌明／攝影）

駐休士頓 辦事處處長羅復文及休士頓台灣商會會長張園立3月10日在休士頓Greenway Plaza Auditorium舉辦「2023 Taiwan Starups Pitch Day」，羅復文說，歡迎台灣新創團隊走訪休士頓，盼能促進台美新創生態圈連結。

該日經濟組組長倪伯嘉、教育組組長楊淑雅、僑教中心主任王盈蓉、僑務委員張世勳、僑務諮詢委員宋明麗、台鄉會會長陳逸玲、休士頓旅遊局亞太處處長姚義、德州 慈濟基金會副執行長林書賢等都到聆聽，並進行意見交換，場面熱絡。

與會廠商與羅復文（右六）合影。（記者封昌明／攝影）

到場的五組台灣新創公司計有：「艾陽科技(ioNetworks)」、「洞見科技(RelaJet)」及「哇哇科技(WOWWOW)」、「萬物聯網智慧科技 (IOE Intelligent)」、「諦諾智金(Adenovo)」等，廠商分就公司產品特性與到場的台商交換意見。

羅復文致詞表示，新創業者展現台灣數位科技創新之活力，盼透過本次的交流活動可協助我業者拓展業務到美國，進一步促進台美新創生態圈之連結與合作。

本次於「2023 Taiwan Starups Pitch Day」登台展示的台灣新創業者皆是經由資策會「國際創新創業訓練營」(G Camp)專業培訓後，遴選赴美的優秀新創公司，專長領域為人工智慧(AI )、互動科技以及物聯網技術。

其中，「艾陽科技(ioNetworks)」擅長應用AI技術在專業影像監控、城市交通分析、醫療照護、科技執法管理等領域，提供智慧城市規模的大型AI服務及智慧裝置。「洞見科技(RelaJet)」發展AI聲音處理技術，推動對使用者更友善的助輔聽產品問世，以及中高階無線耳機產品，讓人可以聽的更清晰。

另「哇哇科技」致力於整合XR體感技術、Nintendo Switch及PlayStation之互動遊戲開發，提供客戶實際應用面解決方案，擅長跨領域整合。

「萬物聯網智慧科技」自創LoRa Plus無線物聯網系統及多模無縫交遞智慧交通號誌系統。「諦諾智金」應用AI與物聯網技術，實現快速精準的海量風險評估，授信後的風險管理與保險續約，建立資產融資信用評估平台。