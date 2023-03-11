萬人瀏覽 俏麗女牛仔竟是AI生成

AI藝術家瓊斯創造2023年休士頓牛仔節作品。（Shauna Jones瓊斯／休士頓紀事報）

休士頓 紀事報報導，2023年休士頓牛仔節(2023 Houston Livestock Show and Rodeo )一系列表演圖片，日前在社交媒體上吸引數萬人眼球。然值得一提的是，「照片中的人物都不是真實的」，而是來自人工智慧（AI ）生成器。

這些視覺效果是由華盛頓特區藝術家瓊斯（Shauna Jones）創作，在臉書被分享超過2萬5000次，她利用人工智能 技術製作這些藝術品。瓊斯並未透露她使用的工具，僅解釋，將想表達的內容輸入至線上AI藝術生成器，幾分鐘內便製作好這些「作品」，但她強調，整理一個擁有凝聚力的系列作品核心，需數小時至數天。

瓊斯說，「基本上你是一位文學藝術家，這是你講述的故事所創造的形象」她說，「你告訴電腦，一位穿著黑色連衣裙，淺皮膚，看起來很開心的非裔女性。你將細節模擬創建，之後這些內容得以輸出成作品。」

瓊斯第一次與朋友參加休士頓牛仔節時，對參加比賽者感到驚訝，試圖通過圖像，將所目睹的一切創造出來。

然許多人對她輸出的具象認為有誤導性。她說，「我的作品受到我所看到事件的啟發，這就是爭議所在。人們可能看到這些照片而相信這件事，但之後會失望。」

今年早些時候，瓊斯創作一個充滿活力的系列作品後迅速走紅。該系列創作靈感，是來自她的Delta Sigma Theta姐妹會。

瓊斯是名43歲商業房地產銀行家，去年11月偶然發現哈里森(Shaun Harrison)創作的AI生成概念藝術後，首次接觸人工智能藝術。

如今，她已將其創造AI藝術的愛好變成副業，大部分收入來自出售的藝術品。

AI藝術在2022年成為主流，Lensa等應用程式，允許用戶透過簡單上傳他們照片，創造看起來像藝術的作品。但愈來愈多數位藝術家反對這種藝術形式，他們對版權問題表示擔憂，因這項技術會從網路上抓取其他藝術家的作品來創作圖像。

休士頓大學藝術史副教授札曼(Sandra Zalman)表示，AI在圖像製作中，免去了藝術家的手，這也引起爭議。「通過這種方式，我們可以認為我們對AI藝術的反應，與19世紀1830年代對早期攝影的反應類似。」

「我認為這不一定是一個道德問題，也許我們可以思考一下，這項技術是否創造令人矚目的視覺形象，是什麼讓它引人矚目。」