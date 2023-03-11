我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行找警處理

暴風雨再襲加州防洪災 氣象局籲做撤離準備

萬人瀏覽 俏麗女牛仔竟是AI生成

編譯陳盈霖／綜合外電報導
AI藝術家瓊斯創造2023年休士頓牛仔節作品。（Shauna Jones瓊斯／休士頓紀事報）
AI藝術家瓊斯創造2023年休士頓牛仔節作品。（Shauna Jones瓊斯／休士頓紀事報）

休士頓紀事報報導，2023年休士頓牛仔節(2023 Houston Livestock Show and Rodeo )一系列表演圖片，日前在社交媒體上吸引數萬人眼球。然值得一提的是，「照片中的人物都不是真實的」，而是來自人工智慧（AI）生成器。

這些視覺效果是由華盛頓特區藝術家瓊斯（Shauna Jones）創作，在臉書被分享超過2萬5000次，她利用人工智能技術製作這些藝術品。瓊斯並未透露她使用的工具，僅解釋，將想表達的內容輸入至線上AI藝術生成器，幾分鐘內便製作好這些「作品」，但她強調，整理一個擁有凝聚力的系列作品核心，需數小時至數天。

瓊斯說，「基本上你是一位文學藝術家，這是你講述的故事所創造的形象」她說，「你告訴電腦，一位穿著黑色連衣裙，淺皮膚，看起來很開心的非裔女性。你將細節模擬創建，之後這些內容得以輸出成作品。」

瓊斯第一次與朋友參加休士頓牛仔節時，對參加比賽者感到驚訝，試圖通過圖像，將所目睹的一切創造出來。

然許多人對她輸出的具象認為有誤導性。她說，「我的作品受到我所看到事件的啟發，這就是爭議所在。人們可能看到這些照片而相信這件事，但之後會失望。」

今年早些時候，瓊斯創作一個充滿活力的系列作品後迅速走紅。該系列創作靈感，是來自她的Delta Sigma Theta姐妹會。

瓊斯是名43歲商業房地產銀行家，去年11月偶然發現哈里森(Shaun Harrison)創作的AI生成概念藝術後，首次接觸人工智能藝術。

如今，她已將其創造AI藝術的愛好變成副業，大部分收入來自出售的藝術品。

AI藝術在2022年成為主流，Lensa等應用程式，允許用戶透過簡單上傳他們照片，創造看起來像藝術的作品。但愈來愈多數位藝術家反對這種藝術形式，他們對版權問題表示擔憂，因這項技術會從網路上抓取其他藝術家的作品來創作圖像。

休士頓大學藝術史副教授札曼(Sandra Zalman)表示，AI在圖像製作中，免去了藝術家的手，這也引起爭議。「通過這種方式，我們可以認為我們對AI藝術的反應，與19世紀1830年代對早期攝影的反應類似。」

「我認為這不一定是一個道德問題，也許我們可以思考一下，這項技術是否創造令人矚目的視覺形象，是什麼讓它引人矚目。」

AI 休士頓 人工智能

上一則

芝城11區長李惠華 積極為華社發聲爭權益

下一則

德州男癡迷女播客 西雅圖行凶釀三死

延伸閱讀

黑命貴遊行臉中橡皮彈 洛非裔男獲賠37.5萬

黑命貴遊行臉中橡皮彈 洛非裔男獲賠37.5萬
推動中美文化教育交流 方李邦琴獲傑出貢獻表彰

推動中美文化教育交流 方李邦琴獲傑出貢獻表彰
槍留廁所曝光 學區總監被迫辭職

槍留廁所曝光 學區總監被迫辭職
喬州小溪車內遺骸 為47年前失蹤者

喬州小溪車內遺骸 為47年前失蹤者
吃貨／6連鎖早餐餐廳 挑動主廚舌尖

吃貨／6連鎖早餐餐廳 挑動主廚舌尖
馬州州長提案保護墮胎權 不懲處墮胎婦女、提供服務者

馬州州長提案保護墮胎權 不懲處墮胎婦女、提供服務者

熱門新聞

前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

2023-03-08 18:11
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)

密州大槍手遺書公布 連問4個為什麼自己被討厭

2023-03-10 12:18
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？