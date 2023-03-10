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女子賣租賃車騙錢 被逮

編譯林思牧／綜合報導
女子企圖出售租來的車輛，遭警方逮捕。(源自Humble市警局)
女子企圖出售租來的車輛，遭警方逮捕。(源自Humble市警局)

位於休士頓北郊的杭博市(Humble)，一名女子企圖把租來的豐田新車半價出售，有意購買的人覺得便宜得不可思議，向警方投訴後，市警局利用買家設下釣魚陷阱，居心不良的租車人落入圈套被逮捕控罪。

　杭博市警局指出，一位市民向警方報告，有一名女子在網路上賣一輛2022年份的豐田Toyota Camry轎車，這輛車看起來跟新的一樣，但她的要價只有一萬元，也就是同年份車子的一半價格，買家雖然很喜歡這個價錢，但不免覺得這樁買賣有可疑之處。買家要求賣家把駕照和車輛權狀(vehicle title)拿出來拍個照，賣家同意了，雙方並且說好要繼續談這樁交易。

　買家向車管局求證賣主的身分，但車管局的駕照資料庫裡卻沒有此人，顯然那張駕照是偽造的，買家於是向市警局報案。那張車輛權狀也是經過變造的，警方用權狀上的車輛識別號碼VIN(vehicle identification number)來追蹤，找到了那輛車的真正主人，起初警方以為車子是被偷走的，但車主表示那輛車是用來租給別人使用賺外快的，那名女子確實是向他租了那輛車。

　於是警方請買家合作設下圈套，買家跟那名非裔女子聯繫，約好某個時間在某個地點見面交錢取車，辦妥交接事宜。當買家和賣家說好最終的價錢，賣家在假文件上簽字以後，埋伏的警察當場將賣家戴上手銬，警方並且公布了那名女子坐在警車後座上的照片。

　這位企圖賣別人的車騙錢的女賊，被警方控告「偷竊車輛三級重罪」(third-degree felony auto theft)和「偽造文件二級重罪」(second-degree felony tampering)兩項罪名。

駕照 豐田 車管局

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