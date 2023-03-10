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男子利用貨櫃 變出6層豪華樹屋

編譯陳盈霖／綜合外電報導
樹屋客廳。（Airbnb）
樹屋客廳。（Airbnb）

休士頓紀事報報導，德州男子泰勒（Steve Taylor）利用貨櫃(集裝箱)「變」出一棟豪華的樹屋。他在訂房平台Airbnb網站上，掛出第一個六層高，擁有五個陽台的「空中城堡」（Air Castle）提供租賃。

泰勒花了一年半時間建造這棟樹屋，運用四個集裝箱，打造一個50呎高的結構。

樹屋包含兩間臥室、一間浴室、三樓有一道帶窗門廊，一間完整廚房和一個熱水浴缸。

Airbnb網站的介紹上寫道，「樹屋擁有每個住家都有的便利設施，還有很多只存在於你的夢想中。」

這是泰勒第一個用於出租而打造的樹屋，但即使只有一間樹屋，仍有許多值得誇讚的功能。

除了擁有農場風格的內部裝飾，樹屋還有20呎高的窗戶，廚房旁邊的陽台和「50呎高的空中鳥巢」。樹屋所在的位置，是在一片樹林中的死胡同上，方圓一哩內沒有鄰居。

租賃廣告上寫道「可以在舒適的電動躺椅上，觀賞鳥類與松鼠，在離地20呎處覓食」，「可在離地40呎高的吊床上盪鞦韆，晚上，還可在有頂的火坑旁生火，大自然底下，劈啪作響的火焰可讓你放鬆。」

根據泰勒個人網站，在打造一個1400平方呎兩層樓給自己使用的樹屋後，萌生「樹屋租賃」商機。

他在自己的網站上寫道，「小時候在農場做白日夢時，父親問我是不是在建造空中城堡」他說，自己以此靈感，替他的第一座樹屋取名。「過去從未有過這樣的白日夢：樹屋提供比大多數人夢寐以求更多的空間和便利設施。」

目前該樹屋在Airbnb網站上，有175個五星評級，遊客稱其是「工程奇蹟」、「觀星天堂」，「比五星級度假村更好」、「夢幻且神奇」。

一位客人評鑑寫道，「史蒂夫和妻子對這座樹屋的每個細節都考慮周到，令人難以置信的景色是私密、寧靜的，且充滿令人興奮的野生動物。」網站上描述的動物包括鹿、浣熊、山貓、松鼠、貓頭鷹、紅尾鷹等鳥類。

這棟樹屋位於德州北部的拉多尼亞（Ladonia）市。根據Airbnb網站，每晚房價約330元，至少訂兩晚。

德州男子泰勒利用貨櫃「變」出一棟豪華的樹屋。（Highpoint Treehou...
德州男子泰勒利用貨櫃「變」出一棟豪華的樹屋。（Highpoint Treehouses）
樹屋陽台。（Airbnb）
樹屋陽台。（Airbnb）

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