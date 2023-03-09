紐奧爾良台福教會成立避難所 造福台僑

羅總領事錄影致詞感謝紐奧良臺福教會建立避難所、設置發電機的義舉，造福紐奧良臺僑。 （僑教中心提供）

紐奧爾良台福教會3月5日舉辦災難避難所成立感恩禮拜，由長執會主席曾東松教授、羅崇義長老主持，駐休士頓 辦事處羅處長復文特別以錄影致詞表達關心，寄予教會期望與祝福。台福基督教會總會總幹事胡忠倫牧師受邀專程自洛杉磯 前來證道，休士頓僑教中心王主任盈蓉到場出席。

感恩禮拜結束後進行災難避難所感謝牌揭牌儀式，僑務諮詢委員李春紅、紐奧爾良台灣商會會長陳銘敦僑務顧問、台灣同鄉會、台福中文學校、台灣留學生及會眾教友50餘人出席見證，共襄盛舉。

羅復文致詞感謝紐奧爾良台福教會於會所中建立避難所、設置發電機的創舉，造福紐奧爾良台僑，並表示去年協助台南市與紐奧爾良市締結姐妹市，未來將深化在教育、文化、觀光 及災害防治等雙邊合作。胡忠倫牧師鼓勵教會在災難發生的第一時間，扮演積極的救助角色，並感謝本次在政府、教會及同鄉會三方同心協力下完成避難所的設置。