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紐奧爾良台福教會成立避難所 造福台僑

【紐奧爾良訊】
羅總領事錄影致詞感謝紐奧良臺福教會建立避難所、設置發電機的義舉，造福紐奧良臺僑。 （僑教中心提供）
羅總領事錄影致詞感謝紐奧良臺福教會建立避難所、設置發電機的義舉，造福紐奧良臺僑。 （僑教中心提供）

紐奧爾良台福教會3月5日舉辦災難避難所成立感恩禮拜，由長執會主席曾東松教授、羅崇義長老主持，駐休士頓辦事處羅處長復文特別以錄影致詞表達關心，寄予教會期望與祝福。台福基督教會總會總幹事胡忠倫牧師受邀專程自洛杉磯前來證道，休士頓僑教中心王主任盈蓉到場出席。

感恩禮拜結束後進行災難避難所感謝牌揭牌儀式，僑務諮詢委員李春紅、紐奧爾良台灣商會會長陳銘敦僑務顧問、台灣同鄉會、台福中文學校、台灣留學生及會眾教友50餘人出席見證，共襄盛舉。

羅復文致詞感謝紐奧爾良台福教會於會所中建立避難所、設置發電機的創舉，造福紐奧爾良台僑，並表示去年協助台南市與紐奧爾良市締結姐妹市，未來將深化在教育、文化、觀光及災害防治等雙邊合作。胡忠倫牧師鼓勵教會在災難發生的第一時間，扮演積極的救助角色，並感謝本次在政府、教會及同鄉會三方同心協力下完成避難所的設置。

2021年艾達颶風(IDA)挾超過風速120英里的暴風，蹂躪了紐奧爾良和週遭城市，造成大量房屋和財產損毀，區域供電系統遭破壞，居民在沒有電話和網絡，以及處於華氏90幾度高溫、高濕度的環境下，生活品質大受影響。為保護台灣同鄉們免於長途跋涉避難，以及降低受災難的威脅，紐奧爾良台福教會啟動改善計畫，修繕教會房舍、安裝一座30KW柴油發電機，提供台灣鄉親一個避難場所，駐休士頓辦事處亦捐贈款項協助重建。避難所於今年1月完成整修工程後。

紐奧良臺灣商會、臺灣同鄉會、臺福中文學校、臺灣留學生及會眾熱情參與共同見證感謝牌...
紐奧良臺灣商會、臺灣同鄉會、臺福中文學校、臺灣留學生及會眾熱情參與共同見證感謝牌揭牌儀式。（僑教中心提供）
胡忠倫牧師(左五)、王盈蓉主任(右四)、羅崇義長老(右一)、曾東松執事(左一)合...
胡忠倫牧師(左五)、王盈蓉主任(右四)、羅崇義長老(右一)、曾東松執事(左一)合影。（僑教中心提供）
感謝牌揭牌儀式，左羅崇義長老、右王盈蓉主任。（僑教中心提供）
感謝牌揭牌儀式，左羅崇義長老、右王盈蓉主任。（僑教中心提供）

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