達拉斯牛仔隊球星爾文 向萬豪索賠1億

美足聯盟球星麥可爾文惹言語騷擾糾紛。(Michael Irvin推特)

達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)名人堂接球手(hall of fame wide receiver) 麥可爾文被控性騷擾 導致他的雇主暫停他的職務，本周爾文的律師獲得酒店允許看了旅館的監控錄影，但旅館卻不讓爾文本人瀏覽，爾文於是公開批評酒店企圖遮掩的意圖。

全國職業美式足球聯盟NFL 傳奇人物麥可爾文(Michael Irvin)2月初到亞利桑納州工作，準備在超級盃 (Super Bowl)大賽時替NFL頻道(NFL Network)為球賽講評。他在下榻的萬豪酒店(Marriott Hotel)與一位酒店女員工之間有一小段對話，後來那位女員工向雇主投訴，指控爾文對她言詞騷擾，爾文隨後對萬豪提出1億元索賠訴訟。

媒體得到的消息指出，在超級盃(2月12日)舉行的一個星期之前，爾文已經到達亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)，5日(周日)那天晚上，爾文與一名白人女性員工之間發生一段對話，隨後那名女子指控爾文對她性騷擾，消息傳出後NFL頻道暫停爾文的工作，因此他沒有在超級盃的節目中出現，自然也就沒有得到那份豐厚的酬勞。

2月16日爾文在德州的法院對那名女性員工和萬豪酒店提出1億元的索賠訴訟，理由是毀謗(defamation)。萬豪酒店隨後向法院提出動議(motion)，要求法官不受理這件民事訴訟，第一，事件發生的那間鳳凰城酒店雖然掛著萬豪的名稱，但實際上是屬於「加盟」的性質，萬豪集團並非該產業的擁有人或營運人，跟萬豪索賠是找錯了對象。

第二，事件發生的始末都在亞利桑納州，因此在德州提出訴訟是沒來頭的行為，因此法院不應受理。爾文指出，當天那位女員工是主動上前跟他自我介紹，他和那名女子說話不到一分鐘，接著他就獨自回旅館房間睡覺，而且根據當時在場其他人的觀察，他和那名女子都表達出愉悅的表情，因此他不知道騷擾的指控來自何處。