手機送修 女子數十張裸照視頻被偷

趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

位於休士頓 東北邊約50哩的克利夫蘭市(Cleveland)，一名年輕女子把故障的手機 交給一位技師修理，結果手機上自己的幾十張裸照和幾段視頻被技師偷走，如果不是她把手機和蘋果手表(Apple Watch)串聯，她會從頭到尾被蒙在鼓裡。

這位女子接受休士頓KTRK電視台獨家訪問時指出，上個月她的手機出了問題，22日那天她把手機送到克利夫蘭市West Southline街的Gadget Cure Cell Phone Repair Store手機店修理，她把手機交給技師後離開去辦其他的事，結果她的蘋果手表通知她，她的手機傳出去許多次的簡訊(text messages)。

這讓她馬上全身緊張，她知道自己的手機上有許多裸體的照片和視頻，那是她拍了送給男朋友欣賞的。當她回到手機店時向26歲的技師強納森潘楚尚斯基(Jonathan Petrushansky)質問，他搖頭否認從她的手機上傳出照片和視頻，並且保證絕對沒有去看不相干檔案夾的內容，雙方各說各話。

這時手機店的東主出來打圓場，他向她提出500元的賠償協議，她不再繼續追究此事也不對外聲張，他則會把強納森潘楚尚斯基開除。她跟東主簽下書面協議，拿了500元走人。

後來她回手機店查看，發現強納森潘楚尚斯基仍然在那裡工作，這顯然違反了協議，於是她向警察局報案。謝佛偵探(Detective J. Shaver)奉派來調查，首先他發現東主和技師其實是兄弟，而東主向謝佛承認強納森潘楚尚斯基確實做了不該做的事，把顧客的裸照傳到自己的手機上，好能以後慢慢欣賞。

謝佛偵探調查過以後表示，被技師偷走的照片大約是65張，視頻有五段，他把強納森潘楚尚斯基逮捕，並控以「侵犯隱私 」的罪名，法官把保釋金訂為兩萬元。這位年輕的女子向記者表示，她因為手頭缺錢才會簽下那份協議，但是她當時如果知道東主和技師是兄弟，她絕對不會簽下協議。

她提醒大眾把手機電腦送出去修理時，最好先檢視一下其中的內容，免得隱私照片、銀行帳戶密碼被偷走，如果不知道怎麼保障安全，那就要留在現場監督。