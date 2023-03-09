我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最差 加州道路近半狀況不佳

參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

手機送修 女子數十張裸照視頻被偷

編譯林思牧／綜合報導
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

位於休士頓東北邊約50哩的克利夫蘭市(Cleveland)，一名年輕女子把故障的手機交給一位技師修理，結果手機上自己的幾十張裸照和幾段視頻被技師偷走，如果不是她把手機和蘋果手表(Apple Watch)串聯，她會從頭到尾被蒙在鼓裡。

　這位女子接受休士頓KTRK電視台獨家訪問時指出，上個月她的手機出了問題，22日那天她把手機送到克利夫蘭市West Southline街的Gadget Cure Cell Phone Repair Store手機店修理，她把手機交給技師後離開去辦其他的事，結果她的蘋果手表通知她，她的手機傳出去許多次的簡訊(text messages)。

　這讓她馬上全身緊張，她知道自己的手機上有許多裸體的照片和視頻，那是她拍了送給男朋友欣賞的。當她回到手機店時向26歲的技師強納森潘楚尚斯基(Jonathan Petrushansky)質問，他搖頭否認從她的手機上傳出照片和視頻，並且保證絕對沒有去看不相干檔案夾的內容，雙方各說各話。

　這時手機店的東主出來打圓場，他向她提出500元的賠償協議，她不再繼續追究此事也不對外聲張，他則會把強納森潘楚尚斯基開除。她跟東主簽下書面協議，拿了500元走人。

　後來她回手機店查看，發現強納森潘楚尚斯基仍然在那裡工作，這顯然違反了協議，於是她向警察局報案。謝佛偵探(Detective J. Shaver)奉派來調查，首先他發現東主和技師其實是兄弟，而東主向謝佛承認強納森潘楚尚斯基確實做了不該做的事，把顧客的裸照傳到自己的手機上，好能以後慢慢欣賞。

　謝佛偵探調查過以後表示，被技師偷走的照片大約是65張，視頻有五段，他把強納森潘楚尚斯基逮捕，並控以「侵犯隱私」的罪名，法官把保釋金訂為兩萬元。這位年輕的女子向記者表示，她因為手頭缺錢才會簽下那份協議，但是她當時如果知道東主和技師是兄弟，她絕對不會簽下協議。

　她提醒大眾把手機電腦送出去修理時，最好先檢視一下其中的內容，免得隱私照片、銀行帳戶密碼被偷走，如果不知道怎麼保障安全，那就要留在現場監督。

手機 隱私 休士頓

上一則

列車出軌污染 諾福克南鐵賠償賓州700億

下一則

歡慶聖派翠克節 芝加哥河染綠 3/11登場

延伸閱讀

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色
休士頓醫療中心被控詐騙 2160萬和解

休士頓醫療中心被控詐騙 2160萬和解
俄烏戰爭滿一周年 世界展望會：僅四分之一烏克蘭兒童獲教育支持

俄烏戰爭滿一周年 世界展望會：僅四分之一烏克蘭兒童獲教育支持
去年機場破紀錄攔截6542枝槍 反映美國社會「越來越多人攜槍」

去年機場破紀錄攔截6542枝槍 反映美國社會「越來越多人攜槍」
反映美國社會 2022年機場安檢攔下破紀錄6542枝槍

反映美國社會 2022年機場安檢攔下破紀錄6542枝槍
團結就是力量…陸戰隊友「捐腎」獲邀觀賞超級盃

團結就是力量…陸戰隊友「捐腎」獲邀觀賞超級盃

熱門新聞

搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

2023-03-08 18:11
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回