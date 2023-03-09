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房租補貼又來了 3月28日截止申請

編譯胡立宗／綜合報導
德州再度啟動房租補貼，3月14日截止。（取自Texas Rent Relief網站）
德州再度啟動房租補貼，3月14日截止。（取自Texas Rent Relief網站）

德州住房暨社區事務局（Texas Department of Housing and Community Affairs）宣布重新啟動租房補貼，以充分利用還未用完的9600萬元租房補助基金，申請時間為3月14日上午8時至3月28日晚間11時59分，需要補助以度過難關的人動作要快。

第一次申請者可以獲得18個月的租金與水電瓦斯費補助，申請時必須檢附欠繳帳單，或是已逾期與未來三個月無法繳納的帳單。已經申請過一次的人，則可獲的不足18個月的部分補貼，申請者可以透過既有電子帳號提出申請。

住房社區局表示，面臨驅趕的租戶將貨的優先處理，其餘則依收件日期依序處理。租房補助基金在新冠疫情期間已經幫助了31萬6000多戶，但是鑒於德州面臨驅逐的租客再度大增，因此住房社區局決定重啟補助計畫，以兩周的時間分發剩下的 9600萬元。

住房社區局表示，申請者應該先檢視資格，並在3月14日前準備好所需文件，因為需要補件又未回應者，將會增加審查時間。相關資訊可上網查詢TexasRentRelief.com，或致電833-989-7368。至於面臨即刻驅逐威脅的租戶，可上網https://texaslawhelp.org/eviction-referral，或致電855-270-7655尋求免費或減價法律服務。

德州 租金 疫情

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