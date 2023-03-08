中國藝術中心 辦青少年作品展

美國休士頓中國藝術中心舉辦「青少年藝術展覽」。 （主辦單位提供）

美國休士頓 中國藝術中心將於3月16日晚間7時在該中心舉辦「青少年藝術展覽」，此展覽為慈善活動，對所有人開放。主辦單位呼籲所有同學都能參與其中，可以幫助他們籌集善款，所得將全數捐出。

作品提交規則以及要求：

1.作品提交費用：一件20元，每增加一件藝術品將收取額外10元。

2.請務必在付款時加上「學生姓名和作品名稱」作為輔助，支付方式paypal：[email protected]或zelle：[email protected]或venmo：@TheINSPOFoundation3。藝術品拍賣 金額最高的三名學生將獲得獎學金。第一名500元、第二名300元、第三名200元。更多訊息與作品提交步驟請上網arts.inspirepotential.org。

主辦單位表示，藝術是一種通用的創造性表達方式。十年間，數以千計的藝術愛好者走進美國休士頓中國藝術中心的大門，在這裡激發他們的藝術激情，為他們提供優質的教育 和創作環境。INSPO是一家501(c)(3)非營利組織，致力於讓貧困學生發揮最大的學習潛力，為了這些懷著對藝術的夢想又才華橫溢的青少年以及青年，INSPO與美國休士頓中國藝術中心聯合舉辦了此次的藝術展覽。此次藝術展的目的不僅僅是為這些青少年藝術家提供一個展示他們作品的機會和平台，而且 還將幫助一些在經濟上有需要的藝術愛好者們，進一步的激發他們對的藝術熱情，為他們提供經相應的經濟援助。

該活動是一項慈善拍賣以及募捐活動。 The INSPO Foundation 將籌集的募捐款，用於協助那些對藝術懷著夢想且需要幫助的青年以及青少年藝術家們。

中國藝術中心位於 6515 Corporate Dr., TX 77036