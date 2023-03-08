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善用羅斯個人退休賬戶 靈活又省稅

記者趙健／綜合報導
羅斯個人退休賬戶是稅後資金的投資賬戶，入賬後的投資收益免稅。(Getty Images)
羅斯個人退休賬戶是稅後資金的投資賬戶，入賬後的投資收益免稅。(Getty Images)

作為美國退休儲蓄計劃重要的一部分，羅斯個人退休賬戶（Roth IRA ）具有提取靈活、省稅、投資靈活等特點。會計師汪光中日前在「2023錢兔似錦新春財稅法律生活線上大講座」上，分享了與羅斯個人退休賬戶有關的節稅技巧。

汪光中表示，羅斯個人退休賬戶是利用完稅後的資金進行投資，之後產生的收益無需納稅。相比傳統個人退休賬戶（Traditional IRA）， 通過羅斯個人退休賬戶投資的收益不僅免稅，而且資金提取還不受年齡限制，非常靈活。對此，汪光中對如何通過羅斯個人退休賬戶有關的節稅，以及相關概念和操作進行了詳細地介紹：

「後門羅斯個人退休賬戶」（Backdoor Roth IRA）

國稅局規定，當收入低於一定條件時才有資格向羅斯退休賬戶存入資金。一旦收入高於規定閾值，則禁止直接向羅斯退休賬戶存款。遇到這種情況，可以通過「後門羅斯退休賬戶」間接操作——先將資金存入傳統退休賬戶，再將資金從傳統退休賬戶轉入羅斯退休賬戶，這樣就不會面臨收入限制問題。但資金在轉入羅斯退休賬戶前需要預先繳納所得稅。

「自管羅斯個人退休賬戶」（Self-Directed Roth IRA ）

雖然退休賬戶戶主無法直接控制賬戶內的資金，但可以通過「自管羅斯個人退休賬戶」對投資方向進行自主管理。與普通個人退休賬戶相比，「自管個人退休賬戶」的投資範圍更廣，除股票、債券，共同基金（Mutual Funds）等傳統投資產品外，還可以進行房產、黃金、加密貨幣等非傳統投資品，甚至還可以把資金借給他人，賺取利息。這樣，通過「自管羅斯個人退休金賬戶」投資的收益可合理避開資本利得稅，且沒有「最低必要提款額」（Required Minimum Distribution）的年齡限制。

通過羅斯個人退休賬戶的繼承

羅斯個人退休賬戶，繼承人可以繼續使用這筆資產，而不會受到稅收的影響。汪光中建議提前規劃未提取的退休金。如果想把退休金賬戶裡的資金轉給子女，可以先分批提取，繳稅後再轉到羅斯個人退休賬戶，通過羅斯退休賬戶進行投資。這樣繼承人就不用擔心繳稅的問題，且繼承人可以在任何年齡提取他們繼承的資產，不會受到稅收或罰款的影響。

另外，汪光中還分享了拜登政府於2022年12月底簽署的SECURE Act 2.0，其中明確了自2024年起「529教育基金」中未使用的賬戶餘額可轉入受益人的羅斯個人退休賬戶，享受投資收益免稅。不過，新規也同時出台了一些限制，如每位受益人可接收的金額上限為3萬5000元；最近五年內存入「529教育基金」賬戶裡的資金不在該範圍內；「529教育基金」賬戶必須存在至少15年。

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