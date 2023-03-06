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松年學院慶20周年政商雲集 音樂會所得也將賑災土國

記者封昌明／休士頓報導
駐休士頓台北經文處處長羅復文（左二）伉儷與斯坦福市長（左四）出席音樂會。 （記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文（左二）伉儷與斯坦福市長（左四）出席音樂會。 （記者封昌明／攝影）

松年學院慶祝成立20年於3月4日在休士頓基督大學盛大舉辦感恩募款音樂會，駐休士頓台北經文處處長羅復文伉儷、美南銀行資深董事長李昭寬、恆豐銀行總經理張永男、第一銀行休士頓分行總經理吳炳輝、台塑副總經理吳堯明伉儷、西南管理區主席李雄、國際管理區主席李蔚華伉儷等政商雲集，共同享受這一場音樂盛宴。

大會主持人林富桂律師宣布由於土耳其地區地震災情嚴重，松年學院為土耳其地區災民禱告，並將捐出本音樂會售票所得1／10賑災之用，感謝僑界熱烈響應。

慈善音樂會在海外青年志工室內樂團率先登台進行暖場，接著打擊樂李采倩、鋼琴家楊明、曾思婷、小提琴家Arutun Piloyan, 熊若谷、Sohyun Ahn、張廖莉娜指揮休士頓台聲合唱團、亞悅三重奏音樂家陳奕伶、吳箴、黃詩婷、女高音孫詠薇、長笛家溫雅如等陸續登場，都獲得聽眾如雷的掌聲。

張廖莉娜（前排）指揮休士頓台聲合唱團，演出精彩。（記者封昌明／攝影）
張廖莉娜（前排）指揮休士頓台聲合唱團，演出精彩。（記者封昌明／攝影）

壓軸由世界級小提琴家林昭亮、低音大提琴家Timothy Pitts等登場獻藝，演出功力一流，聽得觀眾如痴如醉，見場安可聲不斷，經過多次謝幕才平復聽眾激動的情緒。

林昭亮（左一）帶領的樂團獲得如雷掌聲。（記者封昌明／攝影）
林昭亮（左一）帶領的樂團獲得如雷掌聲。（記者封昌明／攝影）

台灣新竹出生的林昭亮為國際知名小提琴家，三歲開始習琴，在台灣由李淑德教導，1972年赴澳洲與Robert Pikler 學琴，1975年進入紐約茱麗亞音樂學院師從小提琴教母迪蕾，二十歲時由指揮家祖賓梅塔帶領紐約愛樂，為他協奏孟德爾頌小提琴協奏曲，31歲時他獲邀回茱麗亞音樂學院任教，2000年獲得Musical America 雜誌評選為年度器樂演奏家，灌錄多張經典演出唱片，多年來他並在世界各知名音樂節演出，2001~2018年擔任美國加州拉荷亞夏季音樂節總監，2006年起他任教於德州萊斯大學，2011年起擔任香港國際室內樂音樂節總監，並在2019年在台北舉辦第一屆的台北大師星秀音樂節，邀請世界各地知名樂團首席與音樂院教授，為台灣學子帶來世界一流的師資與學習機會。

松年學院過去二十年為退休的長輩提供學習機會，師生並經常活躍於休士頓各文化活動包括僑社花藝展、高爾夫球賽、國慶活動、台灣夜市、音樂會等。經過幾次搬遷，松年終於在2019年底搬進目前購買的校區，讓師生都能安心繼續專注在「非以役人、乃役於人」的宗旨上。洽松年學院 713-272-8989 5855 Sovereign Dr. Suite G, Houston, TX77036。

全體義工及演奏人員大合照。（記者封昌明／攝影）
全體義工及演奏人員大合照。（記者封昌明／攝影）

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