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華語電腦測驗 即起受理報名

休士頓訊

休士頓台北經濟文化辦事處教育組訂於年4月29日（星期六）上午10時至12時於聖湯瑪斯大學  舉辦2023年休士頓地區電腦化華語文能力測驗 (Test of Chinese as a Foreign Language，簡稱TOCFL)。報名日期自2023年3月6日至3月27日止。

今年將首度採用電腦化適性測驗，電腦會根據考生作答每道題目的結果，即時估計考生能力，並選出最適合考生的下一道試題。每道題目都是依據考生能力所選出來，考生報名時不需要分等級，涵蓋聽力測驗與閱讀測驗題型，成績採用量尺分數，滿分為100分。測驗分有正體與簡體版本，全程使用電腦作答，無須手寫文字。測驗完畢螢幕立即顯示測驗成績。通過測驗者將獲頒華語文能力證明書，可做為申請教育部「台灣獎學金」與「華語獎學金」等語文能力證明用途，具有就學及就業優勢，另可做為中文AP考試的模擬測驗。

依據美國大學理事會(College Board) 公布關於中文預修 (AP Chinese Language and Culture)的課程說明，學生接受AP課程結束後的程度，接近全美外語教學協會 (American Council on the Teaching of Foreign Languages, ACTFL)語言能力指標 (Proficiency Guidelines) 的中高級程度(Intermediate high)，對應於華語測驗考試進階級(Level 3)。意即若學生能通過華語測驗的進階級，其程度相當於可通過中文AP考試。

休士頓地區華語能力測驗報名費為45美元。報名日期自2023年3月6日至3月27日止。請至線上報名網站: https://tocfl.sc-top.org.tw/ ，網頁上方選擇美國考區，選取德州聖湯瑪斯大學考場，完成註冊並列印出報名表，於本年3月28日前將報名表及報名費支票（支票抬頭:Education Division, TECO in Houston）郵寄達駐休士頓辦事處教育組：11 Greenway Plaza, Suite 2012, Houston, TX 77046。請務於本年3月28日前繳費方完成報名手續。考生可自行上華測會網站瞭解各報考等級所需字彙（網址：https://tocfl.edu.tw），或進行線上模擬試題測試。

聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas） 地址: 3800 Montrose Blvd, Houston, TX 77006。

休士頓 教育部 支票

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