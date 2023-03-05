為遊民供食挨罰 慈善團體決抗爭

休士頓警方日前對一名向公共圖書館外無家可歸者提供食物的人開罰單。（Getty Images）

休士頓 紀事報報導，休士頓警方日前對一名向公共圖書館 外無家可歸者提供食物的人開罰單，此舉激起慈善團體憤怒，他們計畫挑戰一項長期存在的城市法規。

「食物非炸彈」（Food Not Bombs）組織志工庫柏（Nick Cooper）表示，2012年該市頒布了誰可在戶外替有需要者提供免費餐食的相關法規。該法規要求若替五人以上者提供食物的團體，需獲得物業業主許可，但該法規直到近期才強制執行。

幾十年來，該組織每週有四個晚上，在休士頓圖書館外提供膳食，多年來平安無事。但該市近期通知該單位，告知警方很快會來開罰單，隨即在1號晚開出第一張罰單。

「昨晚那一刻，是我們等待11年」庫柏說，「如此一來，我們有機會在法庭上對該法規提出質疑」。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）去年11月在市情咨文上表示，希望該組織能搬遷。

特納說，「我們將重新拿回市中心圖書館，使其更加健康，對家庭和兒童將更具吸引力。」「這是休士頓市一項重要資產，我們在市中心有太多無家可歸的人和膳食計畫。」

在2日一份聲明中，市長辦公室表示，該市目前正在圖書館以北一哩處一家經批准的設施，替無家可歸者提供膳食和其他服務。

市長辦公室稱，這一改變部分原因，是無家可歸者針對圖書館員工和訪客出現威脅和暴力事件有所增加。

「我們不能失去對這座具有標誌性歷史建築的控制，這座建築對所有人而言，是特殊和安全的場所」。「備用地點擁有基礎和便利設施，可容納慈善組織和需要熱餐和服務的兄弟姐妹」市長辦公室稱。

但庫柏表示，批准的場地並不理想，因離警局很近。他說，「食物非炸彈」成員願意討論替代方案，但與此同時，希望在法庭上能勝訴。2021年，聯邦上訴法院在類似案件中，支持佛羅里達勞德岱堡（Fort Lauderdale）的食物非炸彈分會。

「若他們要制定法律，並只用它來威脅與恐嚇人們，那麼他們的確是時候開罰單，因這項法規不會在法庭上生效」他說，「這條法律是垃圾。」