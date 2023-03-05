我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

為遊民供食挨罰 慈善團體決抗爭

編譯陳盈霖／綜合外電報導
休士頓警方日前對一名向公共圖書館外無家可歸者提供食物的人開罰單。（Getty Images）
休士頓警方日前對一名向公共圖書館外無家可歸者提供食物的人開罰單。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，休士頓警方日前對一名向公共圖書館外無家可歸者提供食物的人開罰單，此舉激起慈善團體憤怒，他們計畫挑戰一項長期存在的城市法規。

「食物非炸彈」（Food Not Bombs）組織志工庫柏（Nick Cooper）表示，2012年該市頒布了誰可在戶外替有需要者提供免費餐食的相關法規。該法規要求若替五人以上者提供食物的團體，需獲得物業業主許可，但該法規直到近期才強制執行。

幾十年來，該組織每週有四個晚上，在休士頓圖書館外提供膳食，多年來平安無事。但該市近期通知該單位，告知警方很快會來開罰單，隨即在1號晚開出第一張罰單。

「昨晚那一刻，是我們等待11年」庫柏說，「如此一來，我們有機會在法庭上對該法規提出質疑」。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）去年11月在市情咨文上表示，希望該組織能搬遷。

特納說，「我們將重新拿回市中心圖書館，使其更加健康，對家庭和兒童將更具吸引力。」「這是休士頓市一項重要資產，我們在市中心有太多無家可歸的人和膳食計畫。」

在2日一份聲明中，市長辦公室表示，該市目前正在圖書館以北一哩處一家經批准的設施，替無家可歸者提供膳食和其他服務。

市長辦公室稱，這一改變部分原因，是無家可歸者針對圖書館員工和訪客出現威脅和暴力事件有所增加。

「我們不能失去對這座具有標誌性歷史建築的控制，這座建築對所有人而言，是特殊和安全的場所」。「備用地點擁有基礎和便利設施，可容納慈善組織和需要熱餐和服務的兄弟姐妹」市長辦公室稱。

但庫柏表示，批准的場地並不理想，因離警局很近。他說，「食物非炸彈」成員願意討論替代方案，但與此同時，希望在法庭上能勝訴。2021年，聯邦上訴法院在類似案件中，支持佛羅里達勞德岱堡（Fort Lauderdale）的食物非炸彈分會。

「若他們要制定法律，並只用它來威脅與恐嚇人們，那麼他們的確是時候開罰單，因這項法規不會在法庭上生效」他說，「這條法律是垃圾。」

休士頓 圖書館

上一則

州教育廳接管獨立學區 休士頓反彈升溫

下一則

德州眾議員推減稅法案 獨厚異性戀家庭

延伸閱讀

澤西市、紐瓦克 加入「美國住宅」計畫

澤西市、紐瓦克 加入「美國住宅」計畫
遊民以捷運為家 舊金山交通局雪上加霜

遊民以捷運為家 舊金山交通局雪上加霜
從頭到腳黑到發亮…「黑化」小海豹 落難英海灘

從頭到腳黑到發亮…「黑化」小海豹 落難英海灘
遇事就躲？俄州火車出軌 運輸部長不見人影

遇事就躲？俄州火車出軌 運輸部長不見人影
眾院情報委員會主席：偵察氣球入侵美領空「先打再說」

眾院情報委員會主席：偵察氣球入侵美領空「先打再說」
罕見體質小海豹 從頭到腳徹底「黑化」黑到閃閃發亮

罕見體質小海豹 從頭到腳徹底「黑化」黑到閃閃發亮

熱門新聞

搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

2023-02-28 09:58

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛