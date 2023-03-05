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州教育廳接管獨立學區 休士頓反彈升溫

編譯胡立宗／綜合報導
休士頓獨立學區近年財務表現不佳，德州教育廳想要接管，卻引發休士頓人士強烈反彈。（本報資料照片）
休士頓獨立學區近年財務表現不佳，德州教育廳想要接管，卻引發休士頓人士強烈反彈。（本報資料照片）

休士頓獨立學區（Houston ISD）因為近五年財務表現不佳，德州教育廳（Texas Education Agency）已經釋出消息、想要接管學區，但是此舉一直遭到休士頓地區的學界、政界、倡議團體反對，兩方持續衝突。本周在學區總監豪斯（Millard House II）與休士頓市長特納（Sylvester Turner）陸續發表談話後，對立情勢再度升高，且焦點直指州長艾伯特，部分人士除了批評州政府死要錢，還稱州府刻意打壓少數族裔的受教權。

總監豪斯3日向群眾發表學區咨文，他強調就現況而言，學區的財務狀況已經遠優於19個月之前，前兩年80%的學校財務評等還在D或F級，但現在整體都已提升到B+以上了。豪斯並指出，教育廳還在打算接管，連他也不知道未來將如何演變。在豪斯公布咨文後，休士頓政界人士紛紛聲援。

市長特納指出，不論哪個項目，休士頓獨立學區都優於達拉斯獨立學區，州政府這些人該要知道，他們不可能闖進休士頓說要接管，然後大家就會束手待斃的，「當你槓上學生，你就槓上了家長，同樣地也跟社區為敵、跟休士頓為敵」。其他政界人士，如德州議員Borris Miles、John Whitmire、Alma Allen、Christina Morales、Jarvis Johnson都陸續發言，要求德州政府停手，因為他們的目的不在改善教育而是為了營利。Christina Morales更說，德州政府的目的就是要黑人與拉美學生、家長、家庭、領袖閉嘴。

而國會議員Sheila Jackson Lee更是直接要求聯邦政府介入調查，德州教育廳的不必要、不公平、歧視性接管是否挾有更大陰謀，她並強調她已經與聯邦教育部與部長卡多納（Miguel Cardona）談過。其他反對接管的教育團體則準備向州議會發動請願，要求將學生的權益擺在第一位，而非營利或政治算計。

學區 休士頓 教育部

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