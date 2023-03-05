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台灣陳士惠 獲頒美國藝術文學院音樂獎

休士頓訊
來自台灣的作曲家陳士惠在眾多提名者中，脫穎而出。（圖：Marco Giugliarelli/Civitella Ranieri提供）
來自台灣的作曲家陳士惠在眾多提名者中，脫穎而出。（圖：Marco Giugliarelli/Civitella Ranieri提供）

美國藝術文學院日前公布2023年音樂獎的16位獲獎者，來自台灣的作曲家陳士惠在眾多提名者中，脫穎而出，獲得作曲類之Walter Hinrichsen獎項，實為台灣之光。

音樂獎的候選人由美國藝術文學院的300名成員提名，競爭激烈。陳士惠曾於2007年首度獲得學院的Goddard Lieberson獎。

美國藝術文學院(也譯作美國藝術暨文學學會，The American Academy of Arts and Letters)成立於1898年，是美國一流建築師、藝術家、作曲家及作家的榮譽學會。學院的300名成員為永久會員，均為藝術、文學領域出類拔萃的人士。他們組成委員會，評選每年各獎項得主，主要目的在於協助積極進取的藝術家，支持他們充分發揮潛能。今年5月24日美國藝術文學院的頒獎典禮中，預計頒發近20萬美元的獎金予得獎者。

陳士惠出生於台灣，1982赴美深造並取得波士頓大學作曲博士學位。2000年起任教於美國萊斯大學音樂學院，現為該校專任教授、古樂今曲執行長、亞洲協會(Asia Society) 的表演藝術委員。她曾連續三年擔任美國傅爾布萊特（Fulbright ) 獎評審委員及萊斯大學音樂院作曲系主任、Syzygy現代音樂會執行長十年。

旅美期間，陳士惠的作品不但曾獲得國家文藝獎、羅馬音樂大獎、古根漢基金會獎、洛克斐勒基金會及學院文藝獎，也常年在美國發表，更多次赴日、韓、英、德及義大利等地演出。

陳士惠早期的作品大多學習西方現代樂派的風格，近十年來的創作卻常深思「如何將自己身為台灣人的特質，融入西方的音樂形式。」這些藝術思維促使她數度回台接觸台灣音樂，並著重人文素養學習。

個人創作之外，陳士惠還多次策劃、執行跨界的音樂會，例如：2013年她和林昭亮、胡臺麗合作的台灣原住民阿美族紀錄片《讓靈魂回家》，在美國七所大學巡迴演出；2015年在萊斯大學、亞洲協會舉辦了六個國家、12所學校、30多位音樂家的「國際絲竹音樂營」；以及2016年南管「古樂今曲」在美國的六所大學巡迴演出。2021年在各界支持下，促成萊斯大學「台灣研究講座」正式啟動，係繼奧斯汀德州大學、聖湯瑪士大學(University of St. Thomas)、及達拉斯德州大學之後，第四個在德州高等學府所設置的「台灣研究」計畫。

陳士惠近期創作的代表有：《留傘》、《國樂團》、《菅芒花》大提琴協奏曲。她最新的跨領域創作《寫給妳的信》是一齣75分鐘的說書音樂劇，以透過與女兒的世代對談，原住民部落及在美的反新移民政策示威活動為題材，採一桌一椅極簡佈景的舞台，由六位音樂家與穿梭引線的說書人及多媒體影音的串連，反映社會議題、探討同理心及對未來的展望。

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