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推反變裝法案 州眾議員變裝影片遭揪出

編譯林思牧／綜合報導
自稱Michelle的網友在上月底在推特上放了內特夏茨蘭的視頻。（截圖自Michelle推特）
自稱Michelle的網友在上月底在推特上放了內特夏茨蘭的視頻。（截圖自Michelle推特）

1月10日才宣誓就職的州眾議會男議員內特夏茨蘭（Nate Schatzline），上任後草擬「反變裝秀法案」（anti-drag bill）向同性戀、雙性戀等大舉韃伐，日前社群上出現「變裝搞笑視頻」，發文者說穿著黑色短洋裝、臉上戴著面具的人就是夏茨蘭，不堪媒體緊盯，內特夏茨蘭終於承認那確實是他，但強調那是戲劇節目的情節。

內特夏茨蘭在推特上證實為本人，但強調是戲劇效果。（截圖自內特夏茨蘭推特）
內特夏茨蘭在推特上證實為本人，但強調是戲劇效果。（截圖自內特夏茨蘭推特）

夏茨蘭過去是位牧師，他靠極保守的政見在去年11月的選舉中勝出，他代表福和市（Fort Worth）的一部分地區。2月27日傍晚7時29分，一位自稱Michelle的網友在推特上放了一段1分26秒的視頻，片中四個人手臂勾著手臂，跟著傑夫穆拉（Jave Mula）所寫的「性感女士」（Sexy Lady）那首歌的韻律，一面向前跑一面跳躍（skipping）。

接著穿著色短洋裝（black short dress）那位看起來像女人的角色，被一名看似由女人扮成男人的角色追趕，那男人拿著一支充氣的大鎚子往短洋裝女子露出的雙腿搥打，大家都笑得十分開心。發文的人說：對，那就是內特夏茨蘭：男扮女裝。

因為那個角色臉上戴著面具，所以並不是很容易可以看出真面目，媒體遂向夏茨蘭徵詢，但連續幾天都無法從他那裡得到答案。到了3月2日，他向媒體承認視頻裡穿著黑色女人洋裝的就是他，但那是劇院節目（theater project）中他所扮演的角色，而不是他有此癖好。

偏向自由派的人士當然不會放過這個嘲笑他的機會，有人說他是假道學、偽君子，有人癡笑他是個漂亮的小妞、他應該每天都穿成這個可愛的模樣，這總比他在州議會裡板著一張臭臉要親善得多。

夏茨蘭草擬的眾議會1266法案（House Bill 1266）如果通過，主辦變裝秀的商業場所會被列為「sexually oriented business」（性導向企業），包括餐廳、酒吧、夜總會、舞場等事業，註冊時會有較多的限制，而且不滿18歲的人不可入內，生意範圍顯然會大受影響。

社群 推特 同性戀

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