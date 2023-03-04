中華文化服務中心 專案服務亞裔長者

德州休士頓樂齡會（AARP）附屬基金會提供中華文化服務中心項目經費，以支持文化中心「福利 保障」專案服務、該項目以改善休士頓地區50歲以上亞裔低收入 者經濟狀況為目的。通過該項目，中華文化服務中心將與光鹽社合作，免費幫助符合條件的居民申請多項社會福利及年度報稅等服務，減少他們在醫療、食物和水電方面等生活開支，重建他們在新冠疫情後的生活保障。

雖然該項目是提供給所有種族和族群的服務，但首要目標是為有語言障礙，而難以獲得福利申請相關信息及遞交申請的亞裔50歲以上長者的服務。

這筆款項是來自樂齡會附屬基金會提倡除貧方案下的經費，幫助50歲以上居民申請福利，進而建立經濟獨立。該基金會與中華文化服務中心及其他公益組織合作，共同促進公平合理的福利申請程序，提供解決低收入年長者面臨財務挑戰的永續方法。

中華文化服務中心貫穿東西文化，提供教育、文化、和社會服務等項目，幫助大休士頓居民各個階段-從幼兒期到年長安養者的需求。該中心以多語言提供資訊與服務，並協調文化差異，幫助在美亞裔實現人生目標，取得學業和事業上的成功，得以完全融入美國社會蓬勃發展。

光鹽社的宗旨是以愛心和知識來關懷和服務經濟困難者和弱勢群體，以促進社區健康生活與培養社區責任。自 1997年以來，光鹽社持續不斷的為大休士頓地區低收入家庭和缺乏支持的亞裔族群，提供優質的醫療健康教育、癌症篩檢和癌友關懷，特殊需要關懷等多項服務。特別是針對不同年齡層因語言溝通有障礙的華人移民家庭提供協助與服務。

如有關於福利保障項目的問題，請致電713-271-6100分機101聯繫項目協調人Vinh Nguyen，或發送電子郵件至[email protected]。