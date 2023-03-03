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8歲小提琴手李唐唐 展現大將之風

記者封昌明／休士頓報導
休士頓小提琴手「李唐唐」( 右）在老師馬曉鷗（左）的調教之下，頗具大將之風。 （記者封昌明／攝影）
休士頓小提琴手「李唐唐」( 右）在老師馬曉鷗（左）的調教之下，頗具大將之風。 （記者封昌明／攝影）

今年才8歲的休士頓小提琴手李唐唐(Michelle Li)去年榮獲第13屆香港國際小提琴大賽兒童組的一等獎，今年初再度榮獲休士頓國際音樂大賽（Houston International Music Competition）弦樂兒童組第一名、日前再度贏得新加坡國際8-9歲級組的第二名，3月2日她在受教的 Vivace國際音樂學校敦煌校區接受專訪，當場秀了一段來自匈牙利的世界名曲，令人驚艷。

影音來源：記者封昌明

李唐唐說，「我喜歡音樂，因為可以通過它來表達我的各種心情和感受。」小小年紀即已展現大將之風，在李唐唐四歲的時候，她的媽媽出於自己對古典音樂的熱愛，為她買了一把最小尺寸的小提琴，同時讓她在休士頓知名的VIVACE國際音樂學校開啟了她的音樂馬拉松。

在開始學琴的一段時間，每日重複的練習對於幾歲的孩子來說枯燥又乏味，不免削減了對音樂的興趣，也想過放棄，幸運的是，李唐唐遇到了她音樂人生的恩師、青年小提琴教育家馬曉鷗女士。

馬曉鷗畢業於中國中央音樂學院，之後在Ball State University 獲得藝術博士學位，並擁有李斯特音樂學院證書。在本次音樂大賽決賽期間，當馬曉鷗聽完李唐唐演奏後一度落淚表示，「太不容易了！」從去年到今年，李唐唐忙碌於各種比賽和表演，有時還佔用了學校學習的時間，當媽媽問到累不累時，李唐唐高興地說：「不累，我覺得很好玩！」

Vivace 國際音樂學校敦煌校區由聲學專家參與設計，並結合校長及學校多位老師在世界頂級音樂學院的經驗，反覆推敲、精心設計與施工後最終完成。新校區設有小音樂廳，目前已經開始每月一場的學生音樂會，後面也將逐步安排每月的高水平室內樂演出和大師課。期待著新校區的開放，可以為更多的學生提供真正專業的古典音樂教育、可以幫助孩子們少走彎路、可以為古典音樂愛好者們提供一方樂土。

已開放課程：鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、長笛、單簧管、雙簧管、巴鬆管、聲樂及合唱課、視唱練耳及音樂理論、Vivace Fun-damentals 早期音樂啟蒙課。新校區地址：9889 Bellaire Blvd., #261, Houston, TX77036，學校網站：www.vivacemusic.org，註冊方式：https://www.vivacemusic.org/register。

休士頓 教育 新加坡

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