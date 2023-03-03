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德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

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奧斯汀啟航 德航班機遇亂流 7乘客送醫

編譯林思牧／綜合報導
德國航空第469航班1日傍晚從奧斯汀國際機場起飛後不久，突然發生重大亂流。(美聯社)
德國航空第469航班1日傍晚從奧斯汀國際機場起飛後不久，突然發生重大亂流。(美聯社)

3月1日(周三)傍晚從德州奧斯汀啟程前往德國的一架班機，在田納西州上空遭遇強大亂流，機長決定在華府附近緊急降落，有七名乘客因受傷被送到醫院治療。

　聯邦飛航管理署(FAA)指出，德國航空第469航班(Lufthansa Flight 469)傍晚從奧斯汀國際機場起飛後不久，空服員給乘客供應晚餐，晚餐大致結束時突然發生重大亂流(significant turbulence)，當時機長沒有要求乘客繫安全帶，有些乘客受到輕傷，空服員給受傷乘客進行急救包紮後，機長為安全起見決定落地，航管人員把班機導引到維吉尼亞州北部的杜勒斯機場(Dulles Airport)降落。

　奧斯汀居民蘇珊齊默曼(Susan Zimmerman)是469航班的乘客，她懷有五個月身孕，她把事件後機艙裡滿地杯盤狼藉的視頻放上社交媒體，引起親友的驚嘆，當時她剛把晚餐吃完正準備起身去上洗手間(lavatory)，卻突然感到氣流把飛機瞬間拉高，但隨即又迅速下墜彷彿1000呎，這時機艙裡傳出大聲驚呼，有些沒繫安全帶的乘客受傷，但她的胎兒似乎正在酣睡，亂流事件後大約20分鐘孩子開始在腹中踢動。

　FAA發言人伊安格瑞格(Ian Gregor)指出，這架空中巴士A330從奧斯汀起飛後約一個半小時，到達田納西州之上3萬7000呎的高空，氣象局沒有偵測到任何天候的擾動，清朗的天空中卻突然出現亂流，這種罕見的狀況稱為「晴空亂流」(clear air turbulence)，因此航管單位和機組人員都無法提前給乘客發出警告。

　班機在晚間9時10分左右在杜勒斯機場安全落地，航空公司給蘇珊齊默曼在杜勒斯機場附近提供免費旅館房間，她經過一晚的休息於2日搭另一班飛機前往德國。

機場 德國 田納西州

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