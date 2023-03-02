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加州遷居德州 委託搬家公司 家當被賣掉

編譯林思牧／綜合報導
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

一名從北加州遷居到南德州的女子，付了5000多元頭款後搬家公司把家當搬上貨車，幾個月之後東西都還沒送到，她跟公司請了一個星期假去追蹤，最後發現許多一生的珍藏已被拍賣掉了，令她難過得欲哭無淚，她的境遇可讓要搬家的人參考思量。

　威蘇提斯曼(Nissa Wisuttismarn)原本住在北加州的聖塔克菈菈(Santa Clara)，在她搬到休士頓郊區的密蘇里市(Missouri City)之前，她上網查詢搬家公司，最後她找到「指南針搬家公司」(Compass Movers)，主要的原因是這家公司的價格比較便宜。她先付了2400元的訂金，後來指南針公司又索取350元，她也照付了。

　等到搬家的那一天，卡車到達的時候司機又要求付大約2500元，她付過以後工人才動手搬東西上車。威蘇提斯曼這時覺得心裡有點發毛，照說搬家公司應該把搬上車的東西列一張清單，但是他們沒有這樣做，領班安慰她說：因為要趕時間所以不浪費功夫寫清單，把東西搬上車送到新家最重要。

　威蘇提斯曼到密蘇里市的新家等候，兩個星期後東西還沒到，她這下真的開始慌了，她打電話給指南針公司，但指南針說他們並不是實際搬家的公司，他們是搬家經紀公司，拿到生意以後把每件業務招標，是得標的公司進行實際的工作，但指南針公司似乎也不知道最後是誰幫威蘇提斯曼搬家的，接下來指南針公司開始推拖，不想再接她的電話。

　幾個月過去了，她決定把事情找個水落石出，她向公司請了一個星期的假，最後發現搬家的人把她的一車家當都搬到華盛頓州去了，並存進Public Storage的一間儲藏室，大多數的儲藏業者都有第一個月只要1元的優惠，那個不肖的搬家人花1元把她的東西放進去以後，第二個月沒繳錢，於是她的東西被儲藏業者標售出去。

　等她找到那個得標的人，她的好東西大部分已經被賣掉了，包括電子產品、鋼琴和珠寶首飾。她跟那個人協商，剩下的東西她最後用3000元買回。她表示那車家當要重新買齊，至少要花2萬5000元，但錢不是主要的問題，很多東西有極高的紀念價值，那是她一生累積下來的珍貴寶貝。她的經驗可以給要搬家的人一個借鑑，世界如此廣闊、人類如此眾多，但哪裡可以找到一個可信靠的人幫你搬家？

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