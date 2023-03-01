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逾六成民眾 支持推動家長選學權

編譯陳盈霖／綜合外電報導
研究顯示，大多數德州人支持學校選擇權。（FOX 26）
研究顯示，大多數德州人支持學校選擇權。（FOX 26）

FOX 26電視台報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）正加緊推動家長「選學權」（school choice），這項措施可能從根本上改變數百萬德州學生接受教育的地點與方式。

對愈來愈多感到被困在不適合孩子的公立學校系統的德州父母而言，學校選擇的前景，證明是有吸引力的。

休士頓大學霍比公共事務學院（University of Houston - Hobby School of Public Affairs）近期民調顯示，該州有61%人口支持選擇學校。

一些分析人士發現，令人驚訝的是，德州非裔支持「選校基金」（School Vouchers）方案最為強烈，73%的非裔民主黨支持納稅人資助的選擇。

霍比學院民調還顯示，德州農村地區支持選校基金的想法已很穩固，約63%的農村居民表示，支持州教育資金能「跟著學生走」（following the student）。

由於公立學校官員和教師工會，大力遊說反對任何類型的選校基金計畫，艾伯特也開始其遊說活動。

艾伯特在接受FOX 4電視台Steven Dial採訪時表示，「我們知道一個事實，特別是共和黨人，但實際上大多數德州人都支持這一點，無論你是在城市、郊區或農村地區，無論你是非裔、白人、西裔或亞裔人士。或者，無論你是共和黨、民主黨或獨立人士，大多數人都強烈支持它。

超過80%的共和黨人支持這點，包括農村地區，所以若共和黨代表投票反對這一點，他們就是投票反對自己的選民。」

德州 共和黨 非裔

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