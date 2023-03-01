大學生可攜合法槍枝進校園

德州21歲以下大學生，現在有權在校內攜帶合法手槍。（Getty）

達拉斯晨報莫里斯（Allie Morris）報導，德州 21歲以下大學生，現在有權在校內攜帶擁有許可證的手槍。此一變化是德州公共安全廳（Texas Department of Public Safety）今年1月修訂政策的結果，允許18歲至20歲的成年人，在公共場所攜帶手槍。

去年8月，一名聯邦法官宣布德州禁止18歲至20歲成年人攜帶手槍的法律違憲。法院的決定，促使公共安全廳修改其執法政策。該機構在1月10日一分備忘錄中宣布，將不再執行德州禁止21歲以下成年人在公共場合攜帶手槍的法律。

報導中說，更多的學生有資格獲得所謂「得以在校園內攜帶」（campus carry），這是德州2016年一項法律，該法律允許持有槍支 許可的持槍者，可以在公立大學校園內攜帶隱蔽手槍。

公共安全廳指出，自1月法規變更以來，已有100多名新符合條件的成年人，向安全廳申請許可執照。目前尚不清楚這100名新申請槍枝執照者中，有多少是大學生。

休士頓 律師兼美國槍枝擁有者協會（Gun Owners of America）註冊遊說者泰勒（Emiily Taylor）告訴達拉斯晨報，自法規變更以來，數十名21歲以下成年人，有興趣獲得槍枝許可，且致電她的事務所。

「這可能是德州眾多槍枝法律中，第一個在第二修正案（Second Amendment）審查標準提高的情況下，開始崩潰的法律」她說。