紀念228 休士頓台灣同鄉會組團 參加牛仔節健走

Houston Rodeo Run 休士頓同鄉會紀念228健走。(休士頓台灣同鄉會提供)

休士頓 台灣同鄉會為紀念228，特別組團參加休士頓一年一度最大的節日，牛仔節的健走Rodeo Run。2月25日早上8點之前，參加的人潮就湧進休士頓市政府前集合，許多人都是第一次參加這個活動，非常興奮，僑教中心王盈蓉主任也很有心的參與同鄉會的隊伍。

同鄉會一群人穿著台灣夜市的黑熊衫，別著228的臂章在市中心封城的道路上一起跑跑走走。A咖們一路領先走得快，D咖們則走在隊伍的最尾端，得到很多兩旁群眾的加油打氣，三位台灣鄉親沿路揮手向熱情的群眾致意，竟意外成為焦點。

台灣鄉親們抓到腳步跟主流一起活動。同鄉會這隊登記就叫「228 Taiwan」，希望有機會讓大家認識台灣及228傷痛的歷史！這是疫情之後的第一個牛仔節，休士頓人都很熱情的參與這個充滿德州 味的節日。