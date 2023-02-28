我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

紀念228 休士頓台灣同鄉會組團 參加牛仔節健走

【休士頓訊】
Houston Rodeo Run 休士頓同鄉會紀念228健走。(休士頓台灣同鄉會提供)
Houston Rodeo Run 休士頓同鄉會紀念228健走。(休士頓台灣同鄉會提供)

休士頓台灣同鄉會為紀念228，特別組團參加休士頓一年一度最大的節日，牛仔節的健走Rodeo Run。2月25日早上8點之前，參加的人潮就湧進休士頓市政府前集合，許多人都是第一次參加這個活動，非常興奮，僑教中心王盈蓉主任也很有心的參與同鄉會的隊伍。

同鄉會一群人穿著台灣夜市的黑熊衫，別著228的臂章在市中心封城的道路上一起跑跑走走。A咖們一路領先走得快，D咖們則走在隊伍的最尾端，得到很多兩旁群眾的加油打氣，三位台灣鄉親沿路揮手向熱情的群眾致意，竟意外成為焦點。

台灣鄉親們抓到腳步跟主流一起活動。同鄉會這隊登記就叫「228 Taiwan」，希望有機會讓大家認識台灣及228傷痛的歷史！這是疫情之後的第一個牛仔節，休士頓人都很熱情的參與這個充滿德州味的節日。

健走之後也配合著牛仔節大遊行。牛仔、傳統的馬隊、大蓬車隊wagon，是牛仔節遊行的重頭戲，紀念當年人們從東部移民德州的歷史。另外也有獨具風格的德州墨西哥裔馬隊，濃濃的老墨風情特別吸睛。從台灣來的美南大專院校聯合校友會，也有花車參加遊行，希望台灣牛仔們以後也能成為德州歷史驕傲的一部分。

透過健走方式讓主流社會認識台灣。(休士頓台灣同鄉會提供)
透過健走方式讓主流社會認識台灣。(休士頓台灣同鄉會提供)
休士頓同鄉會成員健走紀念228（左起：王盈蓉、陳建賓、江玟玟、宋明麗、陳逸玲、梁...
休士頓同鄉會成員健走紀念228（左起：王盈蓉、陳建賓、江玟玟、宋明麗、陳逸玲、梁甄芸、周建佑）。(休士頓台灣同鄉會提供)
台灣同鄉會成員攜家帶眷參加健走活動。(休士頓台灣同鄉會提供)
台灣同鄉會成員攜家帶眷參加健走活動。(休士頓台灣同鄉會提供)

德州 休士頓 遊行

上一則

訪友卻遇惡犬…81歲夫護妻遭狠咬頭頸拖行 傷重死亡

下一則

家暴慣犯保釋金僅1元 學者促改德州刑事法「陋規」

延伸閱讀

可憐他太窮　德州法官准家暴慣犯1元保釋

可憐他太窮　德州法官准家暴慣犯1元保釋
中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙
德州教師短缺 加薪聲浪高漲 立法人員：優先處理

德州教師短缺 加薪聲浪高漲 立法人員：優先處理
12人搶9席 國民黨休士頓支部委員完成改選

12人搶9席 國民黨休士頓支部委員完成改選
休士頓全美最髒 居民抱不平

休士頓全美最髒 居民抱不平
俄州貨運毒水送休士頓 縣長震怒、居民想搬家

俄州貨運毒水送休士頓 縣長震怒、居民想搬家

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

2023-02-26 13:43

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸