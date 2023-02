訪友卻遇惡犬…81歲夫護妻遭狠咬頭頸拖行 傷重死亡

狗咬死路人,狗主人莫雷諾遭警方逮捕。(聖安東尼奧市警局)

31歲德州 男子莫雷諾(Christian Moreno)所養的三隻鬥牛犬(pit bulls),兩年來多次跑出圍籬咬人,24日(周五)下午一對老夫婦在人行道上被狗攻擊,81歲丈夫被狗咬死,他的妻子一度性命垂危,這位不負責任的狗主當晚被警方逮捕控罪,收押照片上他仍神色自若。

聖安東尼奧消防局指出,周五下午大約2時,這對老夫婦到達德普拉街(Depla Street)2800街段的一戶住宅前拜訪朋友。但他們不知道的是,朋友的鄰居養了三隻凶猛的狗,其中兩隻當時已溜出鐵絲網圍籬(chain link fence)跑到街上,他們一下車走上人行道,馬上就被兩隻惡犬攻擊,81歲的丈夫企圖保護妻子,很快就被兩隻狗拖倒在地,頭頸部被咬得血流如注。

那位狗主應該是不在家,沒看到有人來把狗叫開。鄰居打911報警後,消防局派出救護車和消防車到場,這時其中的一隻狗咬著那位丈夫的身體拖行,另一隻狗正攻擊那位妻子。當急救人員要去救他們時,兩隻狗轉而把消防員當成目標,消防員拿出救火用的斧頭和長鉤對付。

該名丈夫失血極多,消防員為他緊急輸血,並將夫妻兩人送到大學醫院急救,但丈夫隨即因傷重死亡,妻子則性命危殆。動物管制局派員把街上的兩隻狗和院裡的另一隻抓走,周末時三隻狗都被處以安樂死。一名消防員在事件中被狗咬到腿,另一位善心人被咬傷手,但兩人的傷勢不重。

警方周五晚間宣布已逮捕31歲的狗主,並控以「縱容危險犬隻攻擊人致死」(attack by dangerous dog causes death)和「造成年長者受傷」(injury to an elderly)兩項重罪名(felonies)。該對夫妻的朋友憤怒地指出,過去兩年她和鄰居已經多次報警,但動物管制局都沒有妥善處理,如今害得好友一死一重傷,她的心裡覺得很愧疚。

動物管制局局長夏儂希姆斯(Shannon Sims)則指出,政府機關必須按法規做事,過去那三隻狗曾經被關進來,但法庭並沒有下令處死,該局只能在期限到達前把狗歸還給主人。這些狗闖下大禍以後,狗主必然會受到法律制裁,受害人的家屬也必然會要求巨額賠償。