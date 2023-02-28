訪友卻遇惡犬…81歲夫護妻遭狠咬頭頸拖行 傷重死亡

狗咬死路人，狗主人莫雷諾遭警方逮捕。(聖安東尼奧市警局)

31歲德州 男子莫雷諾(Christian Moreno)所養的三隻鬥牛犬(pit bulls)，兩年來多次跑出圍籬咬人，24日(周五)下午一對老夫婦在人行道上被狗攻擊，81歲丈夫被狗咬死，他的妻子一度性命垂危，這位不負責任的狗主當晚被警方逮捕控罪，收押照片上他仍神色自若。

聖安東尼奧消防局指出，周五下午大約2時，這對老夫婦到達德普拉街(Depla Street)2800街段的一戶住宅前拜訪朋友。但他們不知道的是，朋友的鄰居養了三隻凶猛的狗，其中兩隻當時已溜出鐵絲網圍籬(chain link fence)跑到街上，他們一下車走上人行道，馬上就被兩隻惡犬攻擊，81歲的丈夫企圖保護妻子，很快就被兩隻狗拖倒在地，頭頸部被咬得血流如注。

那位狗主應該是不在家，沒看到有人來把狗叫開。鄰居打911報警後，消防局派出救護車和消防車到場，這時其中的一隻狗咬著那位丈夫的身體拖行，另一隻狗正攻擊那位妻子。當急救人員要去救他們時，兩隻狗轉而把消防員當成目標，消防員拿出救火用的斧頭和長鉤對付。

該名丈夫失血極多，消防員為他緊急輸血，並將夫妻兩人送到大學醫院急救，但丈夫隨即因傷重死亡，妻子則性命危殆。動物管制局派員把街上的兩隻狗和院裡的另一隻抓走，周末時三隻狗都被處以安樂死。一名消防員在事件中被狗咬到腿，另一位善心人被咬傷手，但兩人的傷勢不重。

警方周五晚間宣布已逮捕31歲的狗主，並控以「縱容危險犬隻攻擊人致死」(attack by dangerous dog causes death)和「造成年長者受傷」(injury to an elderly)兩項重罪名(felonies)。該對夫妻的朋友憤怒地指出，過去兩年她和鄰居已經多次報警，但動物管制局都沒有妥善處理，如今害得好友一死一重傷，她的心裡覺得很愧疚。

動物管制局局長夏儂希姆斯(Shannon Sims)則指出，政府機關必須按法規做事，過去那三隻狗曾經被關進來，但法庭並沒有下令處死，該局只能在期限到達前把狗歸還給主人。這些狗闖下大禍以後，狗主必然會受到法律制裁，受害人的家屬也必然會要求巨額賠償。