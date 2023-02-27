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致命酒駕肇逃 路人追趕制伏司機影片曝光

編譯林思牧／綜合報導
肇事後想逃離車禍現場的狄倫莫林納(前)，路人(後)上前追趕。(NBC電視台畫面)
肇事後想逃離車禍現場的狄倫莫林納(前)，路人(後)上前追趕。(NBC電視台畫面)

2021年節慶季(holiday season)醉駕致人於死的26歲男子，日前接受檢方認罪協議後被判處15年監禁，警方把肇事現場當時的一段錄影公布，肇事司機想逃跑時，一位目擊者追趕並制伏嫌犯的視頻引發瘋傳。

2021年11月27日，當時26歲的狄倫莫林納(Dylan Molina)開著吉普品牌的「牧馬人」(Jeep Wrangler)休旅車，在遊艇俱樂部路(Boat Club Road)4200街段高速闖紅燈，攔腰撞上一輛雪佛蘭羚羊(Chevrolet Impala)小轎車的左側，小轎車的司機當場喪命，莫林納的休旅車也嚴重受損。

小轎車的司機是尤列斯市(Euless)警察局的探員(detective)瑟萬提斯(Alex Cervantes)，坐在前方乘客座位的是他的妻子普瑞希菈(Priscilla Cervantes)，她在車禍中受傷到性命垂危的程度，後座上是夫妻兩人的兩個孩子，他們的傷勢也相當嚴重。

沃斯湖(Lake Worth)市警局本周公布了一段出事現場的錄像，莫林納在車禍後下車，一名穿灰色運動服的男子大聲指責莫林納，要他去看車裡的那四名受害者，莫林納起先緩步走向小轎車，接著他突然向後轉跑步想逃走，那名見義勇為的男子在莫林納身後追趕。

莫林納體型癡肥，未幾就被那名男子追上，那人往莫林納背上推了一把，莫林納撲倒在草地上，莫林納想翻過身，那人用膝蓋抵住莫林納的後背要他別動，警察到達後立即將莫林納逮捕。這段視頻在網路上瘋傳，但警方似乎並沒有公布那位勇士的姓名。

莫林納被控一項醉酒殺人(intoxication manslaughter)和三項醉酒傷人(intoxication assault)罪名，他1月30日出庭時接受認罪協議承認有罪，被判處15年監禁。在判決之前，現在是13歲的約書亞(Joshua Cervantes)向莫林納說：我的一生因你而遺憾至深，我每天放學回到家，卻見不到我的爸爸，當我大學畢業或結婚時，我的父親也不會出席。

普瑞希菈接著向莫林納說：因為你我失去了最好的朋友和此生的摯愛，我原來是要跟他一起作伴活到老，如今卻只能形單影隻的熬過每一天。母子兩人的話令人動容，開車外出用餐時如果要飲酒，這兩段話必然會讓人有「節制酒量」作用。

警察 車禍 休旅

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