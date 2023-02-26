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濱海別墅槍響…5嫌入室搶劫殺人 4被捕1在逃

編譯陳盈霖／綜合外電報導
布拉左里亞縣一處濱海別墅，1月28日發生入室搶劫案，造成45歲Larry Ortiz, Jr.死亡。圖為五名嫌犯。（布拉左里亞縣警局）
布拉左里亞縣一處濱海別墅，1月28日發生入室搶劫案，造成45歲Larry Ortiz, Jr.死亡。圖為五名嫌犯。（布拉左里亞縣警局）

FOX 26電視台報導，休士頓東南部的布拉左里亞縣（Brazoria County）一處濱海別墅，1月28日發生五人入室搶劫案，造成45歲Larry Ortiz, Jr.死亡。警方在2月24日逮捕四名嫌犯，一人被通緝。

根據報導，布拉左里亞縣警局當天接獲報案稱，凌晨3時前左右，位於佛里波特（Freeport）附近金銀島社區（Treasure Island Community）海洋大道（Ocean Blvd. ）300號街區附近發生槍案。

警方抵達現場後，發現Ortiz死在別墅樓上。據悉，他當時正與家人慶祝成人禮。

警方稱，Ortiz Jr.的兒子Larry Ortiz, III在1月26日與朋友Lucas Hernandez和兩名女性，20歲的Alena Murillo和20歲的Anzley Castillo返家後，27日晚上離開家。

當兩名男子，29歲Richard Horn, Jr.，21歲Keerston Wikerson和女子，23歲的Guadalupe Navarro強行進入該屋並亮出槍枝時，這四人都在樓上一間臥室內。

這兩名男子與Ortiz III與Hernandez在房內對峙，毆打他們的同時索取錢財。官員們認為，Ortiz, Jr.在其中一名嫌犯企圖開槍時，因保護兒子和Hernandez時遇難。

報導稱，槍案發生後，闖入房屋的三人，及Murillo和Castillo在警方抵達前便離開。其他家庭成員也報告稱，後兩人乘坐一輛白色汽車離開。

根據鄰近商家監控攝影機，描繪了據信由Castillo和Murillo乘坐的汽車，以及入侵三人乘坐的汽車，警方確認Horn Jr.和Navarro為其中兩名嫌犯。

警方隨後逮補了Castillo和Murillo，不久後他們被保釋。逮捕Murillo時，他們扣押那輛白色汽車，認出Wilkerson。

警方於2月5日搜查位於Seguin Boenig街800號街區一處房屋，他們也通過手機通信，確認Wilkerson直接參與這起搶案。

2月24日，警方在柯瑪爾縣（Comal）逮捕Horn Jr.，瓜達盧佩縣（Guadalupe）逮捕Navarro，福遍（Fort Bend）逮捕Willerson，沃頓縣（Wharton）逮捕Castillo，保釋金均為200萬元。

目前Murillo仍在逃，警方懷疑在Richmond／Rosenberg地區附近。有線索者可致電979-864-2392或800-460-2222。

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