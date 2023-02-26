濱海別墅槍響…5嫌入室搶劫殺人 4被捕1在逃

布拉左里亞縣一處濱海別墅，1月28日發生入室搶劫案，造成45歲Larry Ortiz, Jr.死亡。圖為五名嫌犯。（布拉左里亞縣警局）

FOX 26電視台報導，休士頓東南部的布拉左里亞縣（Brazoria County）一處濱海別墅，1月28日發生五人入室搶劫案，造成45歲Larry Ortiz, Jr.死亡。警方在2月24日逮捕四名嫌犯，一人被通緝。

根據報導，布拉左里亞縣警局當天接獲報案稱，凌晨3時前左右，位於佛里波特 （Freeport）附近金銀島社區（Treasure Island Community）海洋大道（Ocean Blvd. ）300號街區附近發生槍案。

警方抵達現場後，發現Ortiz死在別墅樓上。據悉，他當時正與家人慶祝成人禮。

警方稱，Ortiz Jr.的兒子Larry Ortiz, III在1月26日與朋友Lucas Hernandez和兩名女性，20歲的Alena Murillo和20歲的Anzley Castillo返家後，27日晚上離開家。

當兩名男子，29歲Richard Horn, Jr.，21歲Keerston Wikerson和女子，23歲的Guadalupe Navarro強行進入該屋並亮出槍枝時，這四人都在樓上一間臥室內。

這兩名男子與Ortiz III與Hernandez在房內對峙，毆打他們的同時索取錢財。官員們認為，Ortiz, Jr.在其中一名嫌犯企圖開槍時，因保護兒子和Hernandez時遇難。

報導稱，槍案發生後，闖入房屋的三人，及Murillo和Castillo在警方抵達前便離開。其他家庭成員也報告稱，後兩人乘坐一輛白色汽車 離開。

根據鄰近商家監控攝影機，描繪了據信由Castillo和Murillo乘坐的汽車，以及入侵三人乘坐的汽車，警方確認Horn Jr.和Navarro為其中兩名嫌犯。

警方隨後逮補了Castillo和Murillo，不久後他們被保釋。逮捕Murillo時，他們扣押那輛白色汽車，認出Wilkerson。

警方於2月5日搜查位於Seguin Boenig街800號街區一處房屋，他們也通過手機 通信，確認Wilkerson直接參與這起搶案。

2月24日，警方在柯瑪爾縣（Comal）逮捕Horn Jr.，瓜達盧佩縣（Guadalupe）逮捕Navarro，福遍（Fort Bend）逮捕Willerson，沃頓縣（Wharton）逮捕Castillo，保釋金均為200萬元。

目前Murillo仍在逃，警方懷疑在Richmond／Rosenberg地區附近。有線索者可致電979-864-2392或800-460-2222。