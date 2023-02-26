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休士頓全美最髒 居民抱不平

編譯陳盈霖／綜合外電報導
休士頓被評為全美最髒城市，居民不買單。(www.houstontx.org）
休士頓被評為全美最髒城市，居民不買單。(www.houstontx.org）

休士頓紀事報報導，作為全美第四大城，休士頓（Houston）以其美國太空總署（NASA）太空中心、無法解釋的夏季高溫、瘋狂的音樂、愈來愈多美味佳餚和難以預測的運動球隊等特色聞名。然而休士頓卻有不為人知的一件事，髒，但這取決於對這個字的定義。

儘管如此，近期一項研究，將休士頓列為全美150個城市中「最髒城市」，領先紐約和洛杉磯等其他人口稠密，在考慮到城市環境缺乏清潔時，通常會優先考慮到的這兩個城市等。

草坪護理服務公司LawnStarter在本月16日公布這項榜單，排名基於污染、客戶滿意度、生活條件和基礎設施。

這項研究中，休士頓在污染方面排名第三，主要是由於該城市的石化設施排放大量溫室氣體。該機構引用一份由非營利性氣候媒體出版物，The Grist所編製的報告，該報告稱這些設施違反環保機構安全準則。

該研究其他指標還包括空氣品質、水質、黴菌數、老鼠與城市垃圾場數量等。

整體來說，休士頓在污染方面排名第三、生活條件排名第四，基礎設施上排名第12，客戶滿意度排名第34。

除休士頓外，排名第二至五最髒城市，分別為新澤西州諾瓦克（Newark）、加州聖伯納汀諾（San Bernardino）、密西根州底特律（Detroit）和新澤西州澤西城（Jersey City）。

在社交媒體公布上述榜單後，許多休士頓人並不買帳。用戶@Yamesha推文「我剛離開休士頓，它是我去過最乾淨的城市之一。」

休士頓美食博主@EricEatsHTX稱，「休士頓沒那麼髒」。

休士頓 新澤西州 太空

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