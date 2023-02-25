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德州人語／中國人買啥 外國就缺啥

德州人語
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中國2022年12月鬆綁動態清零政策，開放民眾出國後，大陸爆發「報復性」旅遊潮，出國人口激增。因為新冠變種病毒未消失，中國社群媒體謠傳日本龍角散喉糖對緩解COVID-19症狀有效，造成中國遊客狂買囤貨，日本全國出現缺貨狀況。龍角散公司官網因此聲明致歉，表示將努力恢復正常供貨。

中國有14億人，即使有能力出國者只占一、兩成或更低，但採購力超強，是國際公認的事實。中國人買什麼，全球就可能缺什麼，案例屢見不鮮，既讓賣家生意興隆雀躍，也讓有些商家緊張，或讓當地居民厭惡，隨人好惡情況而異。

猶記三年多前武漢爆發疫情，漸傳來美國，很多華人代購者或因「愛國」、或因賺錢，把美國所有連鎖藥局、雜貨店所有口罩一掃而空，寄回給國內親友，造成美國市場口罩全面缺貨，讓華裔在內的許多美國居民痛駡。

美國疫情進高峰後，口罩供不應求，最後還須靠中國、台灣等地的製造商緊急動員製造，美國才度過口罩危機。醫院急救用呼吸機、防護衣和面罩等，美國最終須靠「中國製造」，才恢復正常供應。中國真是讓美國人又愛又恨。

新冠變種病毒去年底在大陸爆發，除了大陸自產「蓮花清瘟」銷路大增，台灣的「清冠一號」用魚腥草和板藍根結合，對抑制在新冠病毒複製有效，同樣成為大陸很多人央請台灣親友大收購的對象，造成一劑難求和缺貨，也讓很多台灣民眾不高興。

再推及其他案例，近年中國人出國常狂買嬰兒奶粉，經常一人買數十罐，曾造成Costco也大缺貨，後來成立奶粉專區專門「侍候」中國客，如今奶粉熱潮消褪，存貨很多，不再搶購和缺貨。

不僅奶粉，南加州花旗參、鮑魚乾等也有類似現象。中國客大量出現時，商家貨架上常一貨難求；但三年疫情，使供應鏈中斷，中國客不來了，很多商家生意變差，索性關門，旅行業、遊覽車業和偏重接待國際旅客的餐館生意蕭條，正艱苦等待否極泰來。

日本近年也出現中國客搶購電鍋、免治馬桶座等現象，逼使商家用中文告示「每人限購一個或兩個」；返大陸的中國客的電鍋、馬桶座，在機場櫃台前堆積如山。後來還爆烏龍，原來瘋狂搶購的馬桶座，有些是中國製造。

中國客的購買力，更遠影響還包括瑞士各大精品手表生產商，如勞力士、百達菲麗等，十幾20年來都門庭若市。但隨著中國反腐打貪，接著疫情衝擊，當年買啥缺啥的現象，恐已成美好回憶。精品店輝煌的黃金歲月能否再回來，要看中國經濟能否走出低谷而定。

買啥缺啥現象，還包括驢皮生產的阿膠。中國人富起來後，阿膠供不應求，動起非洲驢子腦筋。國際媒體報導，僅肯亞一國，九年內驢子數量就從180萬減少到120萬，一頭驢的皮可製成一公斤阿膠，在中國市售320歐元，價格翻一倍以上。烏干達、坦尚尼亞、迦納、尼日、奈及利亞等多國，都已祭禁令禁止驢皮出口。

中國人對鮑魚、燕窩、海參的需求，同樣衝擊南亞和太平洋各島國生態，人多好辦事，但人多也讓人又愛又怕。

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