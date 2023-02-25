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德州眾議員提案 中小學禁設投票所

編譯胡立宗／綜合報導
選民2020年3月在達拉斯一所小學投票的情形。（美聯社）
選民2020年3月在達拉斯一所小學投票的情形。（美聯社）

共和黨籍德州眾議員Carrie Isaac提案禁止在K-12公立學校與特許學校設立投票所，第一次當選的她以124字的提案意旨說明，在中小學校園設立投票所徒增衝突對立，因此應該在高等教育機構才能設投票所。

民主黨籍議員本屆議程已有提案，要求只能在大型校區才能設立投票所，因為空間足以容納投票人潮。倡議團體MOVE Texas則批評，Carrie Isaac此舉是意圖扼殺年輕選民的投票意願。主導德州議會新會期的州長艾伯特，對頭兩個月的期許則是優先處理七大議題，包括校園安全。

Carrie Isaac則指出，為了中小學校的安全，投票所不應該設在這些地方，以免激烈情緒引發校園對立。她說，包括2022年的烏瓦德校園槍擊案，與2017年大學發生的匕首凶殺，都凸顯了校園安全的重要，而她親身經歷過投票所的對立情緒，因此不希望等到暴力事件發生再後悔。

不過，NBC的報導則說，她口中的兩起校園暴力都與投票無關。倡議人士James Slattery受訪時則說，大學與學校之所以會成為投票地點，正是因為腹地夠大，Carrie Isaac在槍械氾濫的德州談校園設投票所有多危險，似乎扯遠了。

投票 德州 眾議員

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