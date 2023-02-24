眾議員提法案…德州州立大學教種族批判理論 將斷金援

德州議會將討論大學開授批判性種族理論課程，是否應取消州府經費。(德州參議會)

FOX 26電視台報導，德州 立法機構近期提交HB 1607法案，要求扣留教授批判性種族理論（CRT）大學的州府經費（State funds）。

這是在2021年K-12年級禁止批判性種族理論之後，議會有了這項法案的構思。反對者認為，從一開始就沒有在這些年級教過這類課程。

該法案是由德州眾議員哈里斯（Cody Harris）提出。他表示，高等教育 機構不能將任何概念作為課程的一部分，即「個人由於其種族或性別而固有的種族主義 、性別歧視等，不論是有意還是無意，否則，該校園機構將沒資格獲得德州經費。」

哈里斯在臉書上表示，「我們的美國價值觀，不會因極左的政治理念被淡化或扭曲。上一屆議會，在禁止K-12年級在課堂上使用批判種族理論的基礎上，我提交HB 1607法案，該法案將禁止在德州的學院和大學院校內教授批判性種族理論。德州必須重新推進進步議程，灌輸未來思想。」

近年來，批判性種族理論一直是一個具有爭議的話題。

去年2月，副州長派屈克（Dan Patrick）呼籲結束大學的終身職，並將批判性種族理論教學作為解雇理由。這是在德州大學教師委員會（U.T. Faculty Council）通過一項決議後做出的，該決議稱教育工作者（非政治家），應該對教學做出決定。

派屈克在2022年2月時表示，「我們沒有說，你不能談論種族，我們沒有說，你不能教奴隸制。我們也沒有說你無視我們的歷史。我們說的是，你不教一種理論，即當你在教室行走時，我們會根據你的膚色批判你，如果你是白人，你生來就是一個種族主義者，這是正常的。如果你是有色人種，你是受害者。」

去年8月，德州教委會（State Board of Education）開會討論更新社會研究課程。

查維斯縣（Travis County）民主黨主席納蘭喬（Katie Naranjo）在2022年8月表示，「聽起來，共和黨人正繼續粉飾我們的歷史。美國一個特殊之處是，我們確實有著悠久的歷史，這當中也有些痛苦。不幸的是，我們必須承認那些殘酷的事實和殘酷的歷史，所以我們不再重蹈覆徹。」