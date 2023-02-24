我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

眾議員提法案…德州州立大學教種族批判理論 將斷金援

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州議會將討論大學開授批判性種族理論課程，是否應取消州府經費。(德州參議會)
德州議會將討論大學開授批判性種族理論課程，是否應取消州府經費。(德州參議會)

FOX 26電視台報導，德州立法機構近期提交HB 1607法案，要求扣留教授批判性種族理論（CRT）大學的州府經費（State funds）。

這是在2021年K-12年級禁止批判性種族理論之後，議會有了這項法案的構思。反對者認為，從一開始就沒有在這些年級教過這類課程。

該法案是由德州眾議員哈里斯（Cody Harris）提出。他表示，高等教育機構不能將任何概念作為課程的一部分，即「個人由於其種族或性別而固有的種族主義、性別歧視等，不論是有意還是無意，否則，該校園機構將沒資格獲得德州經費。」

哈里斯在臉書上表示，「我們的美國價值觀，不會因極左的政治理念被淡化或扭曲。上一屆議會，在禁止K-12年級在課堂上使用批判種族理論的基礎上，我提交HB 1607法案，該法案將禁止在德州的學院和大學院校內教授批判性種族理論。德州必須重新推進進步議程，灌輸未來思想。」

近年來，批判性種族理論一直是一個具有爭議的話題。

去年2月，副州長派屈克（Dan Patrick）呼籲結束大學的終身職，並將批判性種族理論教學作為解雇理由。這是在德州大學教師委員會（U.T. Faculty Council）通過一項決議後做出的，該決議稱教育工作者（非政治家），應該對教學做出決定。

派屈克在2022年2月時表示，「我們沒有說，你不能談論種族，我們沒有說，你不能教奴隸制。我們也沒有說你無視我們的歷史。我們說的是，你不教一種理論，即當你在教室行走時，我們會根據你的膚色批判你，如果你是白人，你生來就是一個種族主義者，這是正常的。如果你是有色人種，你是受害者。」

去年8月，德州教委會（State Board of Education）開會討論更新社會研究課程。

查維斯縣（Travis County）民主黨主席納蘭喬（Katie Naranjo）在2022年8月表示，「聽起來，共和黨人正繼續粉飾我們的歷史。美國一個特殊之處是，我們確實有著悠久的歷史，這當中也有些痛苦。不幸的是，我們必須承認那些殘酷的事實和殘酷的歷史，所以我們不再重蹈覆徹。」

德州 種族主義 教育

上一則

3天9起 馬州蒙郡公校仇恨事件頻傳

下一則

普林斯頓中校慶新年 各年級節目精采驚豔

延伸閱讀

NBA／雙方爆發多次口角衝突 哈登領軍76人逆轉灰熊

NBA／雙方爆發多次口角衝突 哈登領軍76人逆轉灰熊
質疑選舉 德州床墊麥克告選務處

質疑選舉 德州床墊麥克告選務處
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
哈縣警局推「檢舉前情人」活動

哈縣警局推「檢舉前情人」活動
哈縣擬降過路費 最快勞工節生效

哈縣擬降過路費 最快勞工節生效
哈里斯縣去年11月選舉應重來?

哈里斯縣去年11月選舉應重來?

熱門新聞

一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

2023-02-18 12:40

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風