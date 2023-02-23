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丘陵之鄉開發案 周邊鄰居阻撓

編譯林思牧／綜合報導
Steve Winn開發奧斯汀西邊丘陵之鄉的計畫受阻。(LinkedIn)
Steve Winn開發奧斯汀西邊丘陵之鄉的計畫受阻。(LinkedIn)

億萬富豪史蒂夫韋恩(Steve Winn)準備在奧斯汀西邊的丘陵之鄉(Hill Country)開發一個豪奢的住宅與度假區，雖然他的計畫中對環保應該是極為重視，但周邊的鄰居卻大力反對，此案是否能夠獲准，許多開發商正拭目以待。

　近年來許多大企業把總部或大辦公室遷到奧斯汀，譬如甲骨文(Oracle)、特斯拉(Tesla)和三星(Samsung)等，創造了許多高薪的工作，吸引了眾多外州人前來就職，房地產水漲船高。奧斯汀位於丘陵之鄉的東端，市區西半部有丘陵，東半部大致是平地，從市中心往西看是緩緩起伏的山巒，景象相當美麗，丘陵上現在越來越多住宅，房價比市中心便宜。

　韋恩是以開發房地產致富的，他的身家約有17億元，拉斯維加斯的韋恩大酒店(Winn Hotel)是他在2000年買下改名，送給夫人伊蓮韋恩(Elain Wynn)的生日禮物。韋恩擁有的RealPage Inc.最近在丘陵之鄉中購置了1400英畝的土地，把此地命名為蜜菈索泉(Mirasol Springs)，他的公司沒有對外宣布具體的數字，但完工以後應該會有40棟豪宅、一個有71個房間的度假旅館(resort)，30個獨棟度假屋和一個寬敞的活動中心，這裡的餐廳會採用該處栽植的食材，把「農場到餐桌」(farm to table)的概念發揮到極致。

　公司指出，這項開發案深有環保意識，每棟建築物都有隱藏的蓄水池(cisterns)把一些雨水保留下來，廢水不會流到外地，而是經過處理後用來灌溉草木。這裡的房價肯定極貴，因為附近的the Belvedere豪華住宅區每棟房屋至少是200萬元。

　水是這個地區最欠缺的資源，原本住在此地的居民對這項開發案深感憂慮，其中反對最強烈的是77歲的退休人士亞當斯(Lew Adams)，雖然蜜菈索泉的主管表示在枯水的季節只會抽取地下水，而不會從羅伊溪(Roy Creek)取水，但這裡的住家對韋恩沒有太大的信任，他們組成一個聯盟向聯邦官員請願，希望把該處的一種蠑螈(salamander)列為瀕危動物，這樣開發案就無法進行。

　如果這項開發案獲准，其他開發商會跟進，許多奧斯汀居民表示，他們希望有環保意識的開發案可以進行，否則此地的房價會貴得讓人買不起。

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