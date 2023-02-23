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男子屢闖電視台 要求見女主持人

編譯林思牧／綜合報導
福斯電視台節目主持人金柏莉克勞弗。(FOX電視網)
福斯電視台節目主持人金柏莉克勞弗。(FOX電視網)

聖安東尼奧58歲男子迷戀電視秀女主持人，最近至少連續八次闖入電視台想一親芳澤，警方日前又接到報案電話，他被控「跟踪」(stalking)罪名被關進拘留所，保釋金被訂為1萬5000元。

　金柏莉克勞弗(Kimberly Crawford)是FOX電視台綜藝脫口秀「金柏莉與艾斯特班日間秀」(Daytime with Kimberly and Esteban)的女主持人，她曾在2000首映的大賣座電影「特工佳麗」(Miss Congeniality，香港譯作「選美俏臥底」)中飾演緬因州小姐(Miss Maine)，她的電視秀在德州各地的FOX電視台多有播出。

　克勞弗的攝影棚是在聖安東尼奧的FOX電視台，最近幾個月有一名男子屢次到電視台要求見克勞弗，電視台的工作人員告訴他這是違法的行為，但他改變裝扮、改開別的車子又來造訪，有時甚至自稱是克勞弗的丈夫，警方前來調查時，認證他是58歲的喬爾弗羅雷斯(Joel Flores)。12月的時候弗羅雷斯兩度造訪電視台，一次是給克勞弗送墨西哥粽子(Tamales)，一次是說克勞弗要他來電視台替她工作。

　開年以後弗羅雷斯在1月2日和4日又闖入電視台，克勞弗報警後警方在1月25日給弗羅雷斯發了「刑事擅闖警告」(criminal trespass warning)並將他關進拘留所。警方將他釋放後他又在2月3日來到電視台，警衛不讓他進入，他威脅如果不讓他見克勞弗，他要把鐵門砍破進入。

　警察接到報案電話後來到電視台，弗羅雷斯宣稱他有靈異能力，不和克勞弗見面也可以跟她說話，隨後又說他和克勞弗已經結婚，兩人是夫妻關係，但克勞弗卻告訴警察她根本沒跟弗羅雷斯見過面，她害怕弗羅雷斯會開車跟著她回家。

　警方對弗羅雷斯提出跟踪控罪，他被關進貝爾縣拘留所(Bexar County Jail)，保釋金被訂為1萬5000元，即使他交保出獄，法院也會給他下禁制令(restraining order)，不准他接近克勞弗的家或工作地點。

拘留所 警察 墨西哥

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