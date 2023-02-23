福和市警局 千哩送水俄州救難

福和市警局送水到俄亥俄州東巴勒斯坦鎮。(FOX4)

俄亥俄州 東巴勒斯坦 鎮(East Palestine)2月初發生貨運列車出軌、有毒物質外洩焚燒事件後，福和市警局發揮人飢己飢的精神，開動警局的18輪大卡車送了13個貨棧的瓶裝水去救急，兩名警員輪流開車，20個小時之後就把水送到。

列車出軌事件發生後，州政府與聯邦政府的衛生、環保單位一再向居民保證，空氣和水的品質都沒問題，但在自己與親屬人命關天的考量下，居民不但不敢喝當地的水，連洗澡、洗臉也不敢碰這種可能受到汙染的髒水，許多居民已決定搬離，這種地方實在住不下去了，即使房屋就此荒廢也無可顧惜，住在這種有毒的地方會禍延子孫。

福和市警局向東巴勒斯坦鎮的救難團隊連絡，問他們需要什麼支援，他們說最缺的是潔淨的水，而且要越快越好。福和市警局出動大卡車，把北德州「中西部食物銀行」(Midwest Food Bank)捐出的四萬瓶瓶裝水放在13個貨棧(pallet)上，用堆高機(forklift)放到卡車上。

市警局局長核准兩名警員支薪出公差，輪流開車把整車的水送到俄亥俄州去。18日(周六)上午9時，警員考薩達(Buddy Calzada)和波洛薩尼(Jimmy Pollozani)從福和市啟程，19日(周日)晚間11時30分到達東巴勒斯坦鎮旁邊的賽倫市(Salem)，單程的距離是1300哩。

當地的警察 局派出許多輛皮卡小貨車來載水，東巴勒斯坦鎮居民艾文斯(Ted Evans)是當地救難團隊的義工，他指出這批水不但是救命的東西，也讓受災的民眾感受到其他州的人對他們的關懷。兩名開車送水的警員，完成任務後在當地過了一夜，周一早晨出發回家，雖然他們自己表示只是盡一點綿薄，但卻讓當地居民心中滿是溫暖。