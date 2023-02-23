人倫慘劇 躁鬱男鎚死繼母

德州雪門市男子梅森克雷格涉嫌用鐵鎚打死繼母。(Grayson County Jail／KXII電視台)

德州 雪門市(Sherman)發生人倫慘劇，一名可能患有躁鬱症(bipolar)的成年男子涉嫌用鐵鎚打死繼母，警方將他逮捕後法官把保釋金訂為150萬元，這名嫌犯的父親遭蒙近親一死一入獄的雙重打擊。

雪門市警局指出，2月18日(周六)那天傍晚6時30分左右，警方接到報案電話，警員到達峽谷溪街(Canyon Creek Drive)2500街段的一戶住宅時，年長屋主向警員表示妻子凱薩琳克雷格(Kathleen Craig)陳屍於浴室中，警察 到浴室查看，一名女子臥倒在血泊中已經沒有生命跡象。屋主並表示，那天早晨他開車去把兒子梅森克雷格(Mason Craig)用車接到家裡，要他幫忙照顧家裡的狗。

屋主表示，他在傍晚6時左右要開車把兒子送回他自己的家時，兒子向他表示已用鐵鎚(hammer)把繼母打死了，他聽了心中大駭回到屋中察看，果然發現妻子倒在浴室中。警方出動大批人員到場處理，連德州州警(Texas Rangers)也出動專員幫忙調查事件的細節，希望找到嫌犯的作案動機，嫌犯似乎是在病情發作和使用毒品的情況下鑄下大錯，警方呼籲民眾為這個家庭禱告。梅森克雷格目前被關在格雷森縣拘留所(Grayson County Jail)。

另外，一場大風暴21日(周二)通過德州北部鍋柄地區(Texas panhandle)時，狂風掀起的飛沙布滿天際，看起來是一整片黃褐色，道路上能見度降到非常低，高速公路上險象環生。鍋柄地區最大城阿瑪瑞洛(Amarillo)附近飛砂走石的景象，很像中東地區出現沙塵暴 (dust storm)的詭異情景。

警方表示，沙塵暴出現之前氣象局已經發布警報，民眾應該在這段期間避免開車，另外，在沙塵暴中開車會給汽車帶來損害，當引擎進氣系統的空氣濾清器(air filter)被塵埃堵死時，引擎就會熄火，車主會面臨許多困難的問題。