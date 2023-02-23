我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

人倫慘劇 躁鬱男鎚死繼母

編譯林思牧／綜合報導
德州雪門市男子梅森克雷格涉嫌用鐵鎚打死繼母。(Grayson County Jail／KXII電視台)
德州雪門市男子梅森克雷格涉嫌用鐵鎚打死繼母。(Grayson County Jail／KXII電視台)

德州雪門市(Sherman)發生人倫慘劇，一名可能患有躁鬱症(bipolar)的成年男子涉嫌用鐵鎚打死繼母，警方將他逮捕後法官把保釋金訂為150萬元，這名嫌犯的父親遭蒙近親一死一入獄的雙重打擊。

　雪門市警局指出，2月18日(周六)那天傍晚6時30分左右，警方接到報案電話，警員到達峽谷溪街(Canyon Creek Drive)2500街段的一戶住宅時，年長屋主向警員表示妻子凱薩琳克雷格(Kathleen Craig)陳屍於浴室中，警察到浴室查看，一名女子臥倒在血泊中已經沒有生命跡象。屋主並表示，那天早晨他開車去把兒子梅森克雷格(Mason Craig)用車接到家裡，要他幫忙照顧家裡的狗。

　屋主表示，他在傍晚6時左右要開車把兒子送回他自己的家時，兒子向他表示已用鐵鎚(hammer)把繼母打死了，他聽了心中大駭回到屋中察看，果然發現妻子倒在浴室中。警方出動大批人員到場處理，連德州州警(Texas Rangers)也出動專員幫忙調查事件的細節，希望找到嫌犯的作案動機，嫌犯似乎是在病情發作和使用毒品的情況下鑄下大錯，警方呼籲民眾為這個家庭禱告。梅森克雷格目前被關在格雷森縣拘留所(Grayson County Jail)。

　另外，一場大風暴21日(周二)通過德州北部鍋柄地區(Texas panhandle)時，狂風掀起的飛沙布滿天際，看起來是一整片黃褐色，道路上能見度降到非常低，高速公路上險象環生。鍋柄地區最大城阿瑪瑞洛(Amarillo)附近飛砂走石的景象，很像中東地區出現沙塵暴(dust storm)的詭異情景。

　警方表示，沙塵暴出現之前氣象局已經發布警報，民眾應該在這段期間避免開車，另外，在沙塵暴中開車會給汽車帶來損害，當引擎進氣系統的空氣濾清器(air filter)被塵埃堵死時，引擎就會熄火，車主會面臨許多困難的問題。

德州 沙塵暴 警察

上一則

馬州紀念孫中山逝世98年 翁履中3月12日演講

下一則

總部留德州 特斯拉設計回加州

延伸閱讀

見證歷史 休士頓百年雜貨店 內裝翻新變高檔公寓

見證歷史 休士頓百年雜貨店 內裝翻新變高檔公寓
德州去年108起盜刷事件 孤星卡持有者 當心被盜刷、釣魚

德州去年108起盜刷事件 孤星卡持有者 當心被盜刷、釣魚
低成本升級廚房浴室 家事達人教你3招

低成本升級廚房浴室 家事達人教你3招
德州將開放18歲至20歲帶槍

德州將開放18歲至20歲帶槍
飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售
盼失蹤女兒來電報平安 母付13年月費後決定停話

盼失蹤女兒來電報平安 母付13年月費後決定停話

熱門新聞

一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

2023-02-18 12:40
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

駐芝中領館：密州大2中槍中國留學生已脫離險境

2023-02-16 08:57

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡