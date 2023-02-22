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搭機開炸彈玩笑 高中生被逮

編譯胡立宗／綜合報導
美國航空班機驚傳「詐」彈。（美國航空臉書）
美國航空班機驚傳「詐」彈。（美國航空臉書）

高中男生還是愛開玩笑的年紀，但是在搭機時開「炸彈」（bomb）的玩笑，可就一點都不好笑了。賓州匹茲堡Central Catholic High School的一群學生正在德州南部的艾爾帕索（El Paso）準備飛回芝加哥，但一名學生此時卻用AirDrop發了訊息給同學，說他「有個炸彈想給你們看」。最後班機返回登機口，執法人員逮捕高中生，還準備對他提告。

Central Catholic High School的公關主任Brian Cook事後表示，當時的照片確實提到「bomb」，但那只是個玩笑，並不是威脅。同學家長表示，這名高中生只是把他照片的檔案名稱改成「I have a bomb」，然後傳給其他人，沒想到卻惹了大禍。

德州公安廳的聲明證實，確實有一名未成年人遭到羈押，並且會被指控濫發假訊息。公安廳指出，從艾爾帕索前往芝加哥的美國航空（American Airlines）2051班機當時正在滑行道上，但機上乘客的訊息卻出現「我有炸彈」的字樣，因此班機當下掉頭返回候機室。

執法人員隨後確認了發訊者是名未成年人，而他的手機內存有相關證據。拆彈小組之後檢查全機，確認並無爆裂物，因此警方認為並無真實威脅存在。

公安 德州 芝加哥

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