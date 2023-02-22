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全球首家 雙螢幕屋頂電影院

編譯陳盈霖／綜合外電報導
屋頂電影俱樂部Uptown（Rooftop Cinema Club Uptown）將推出全球第一座雙螢幕屋頂電影院。（屋頂俱樂部／Endicott PR）
屋頂電影俱樂部Uptown（Rooftop Cinema Club Uptown）將推出全球第一座雙螢幕屋頂電影院。（屋頂俱樂部／Endicott PR）

FOX 26電視台報導，電影愛好者有福了，屋頂電影俱樂部Uptown（Rooftop Cinema Club Uptown）將推出全球第一個雙螢幕（two-screen）屋頂電影院

這座電影院位於Galleria地區，觀眾可享受極致的戶外電影院體驗，同時也可欣賞城市壯觀華麗的天際線。

民眾不用擔心交通或任何噪音會破壞看電影的興致，因每位觀眾觀看時，都會拿到個人無線耳機。根據屋頂電影俱樂部官網，該公司認為「標誌性的電影和精彩的對話，值得被適當的聽到。」

最特別的是，屋頂電影俱樂部有一座用於播放經典電影和充滿活力的LED螢幕。第二座螢幕，將通過最先進的DCP投影機，放映日落後仍在電影院上映的院線片。

這樣的配置，將使休士頓成為世上第一個雙螢幕屋頂電影院。

屋頂電影俱樂部創始人科托（Gerry Cottle）在一份聲明中說，「休士頓對我們來說，一直是個特殊的地方，我很高興能替這座充滿活力的城市首次安裝雙螢幕。」他說「為了這個計畫工作幾個月後，此一新的發展，將使我們能夠替休士頓充滿活力的娛樂活動，帶來新的內容與機會。」

第二座螢幕將於3月2日(周四)正式亮相。目前，第一座螢幕提供198個座位，第二座螢幕則有186個座位。

相關訊息可上網 https://rooftopcinemaclub.com/houston/venue/uptown/。

電影院 休士頓

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