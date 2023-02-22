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千磅隕石撞擊 NASA:墜德州南部

編譯陳盈霖／綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）證實，一顆1000磅重的隕石，15日穿過大氣層，掉入德州南部。（美國隕石協會）
美國國家航空暨太空總署（NASA）證實，一顆1000磅重的隕石，15日穿過大氣層，掉入德州南部。（美國隕石協會）

News 4 San Antonio報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）21日證實，一顆1000磅重的隕石，15日穿過大氣層，掉入德州南部。

根據NASA，這顆隕石是在當天下午5時23分左右，被發現掉落於麥卡倫（McAllen）附近，掉落的速度為每小時2萬7000哩，撞擊釋出的TNT能量約為八噸。

美國隕石協會（American Meteor Society）於社交媒體上表示，這是全球第三天發現隕石墜落地面，2月13日出現在法國、14日在義大利

NASA在一份聲明中表示，儘管隕石以高速掉落於地球大氣層，但它們在穿過大氣層時會減速，且在撞擊地面前，會分裂成小碎片。此外，隕石冷卻速度迅速，一般不會對公眾造成風險。

這次的隕石掉落，並未造成任何傷亡或財物損失。

NASA的強森太空中心（Johnson Space Center）新聞稿指出，這顆隕石在21哩的高空中破成碎片。根據多個來源初步的訊息分析，NASA專家認為，該天體應該是一顆直徑約兩呎，重約1000磅的流星體，其進入大氣層的角度和速度，及雷達圖像顯示的特徵，與其他自然發生的隕石墜落一致。

NASA不保存在美國發現的隕石。這些隕石大多是由史密斯森學會（Smithsonian Institution）和全國其他科學和學術機構負責，他們搜集和研究這些天體留存的殘餘物樣本，藉此增強人類對太陽系起源和演化，及對當地自然環境理解。

NASA歡迎任何發現隕石者聯繫學會進行研究。

根據史米斯森學會，小行星平均每年會有一次至兩次機會，通過大氣層掉落美國陸地上。

NASA 太空 義大利

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