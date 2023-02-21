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世華美南分會 捐土敘震災萬元

【休士頓訊】
。 世華工商婦女企管協會美南分會捐款賑濟土敘兩國災民。（何真提供）
。 世華工商婦女企管協會美南分會捐款賑濟土敘兩國災民。（何真提供）

土耳其及敘利亞於2月6日清晨發生規模7.8 強震，災情持續擴大，人員傷亡不斷增加，為協助土國災區儘速復原，世華工商婦女企管協會總會發起「全球世華姊妹最有愛捐款」，美南分會做為海外第一分會，愛心不落人後，在災後第三天由會長何真在美南分會Line群組中，振臂一呼號召姐妹響應捐款，首日會員便以接龍方式超過30人慷慨解囊。

何真表示，世華總會發動全球各分會賑災捐款，幫助災民獲得安頓。呼籲美南分會姐妹們發揮世華心懷大愛關懷精神，捐助土耳其和敘利亞的災民，所得捐款將以美南分會募集捐款匯整統一匯到世華總會專戶，姐妹們發揮愛心貢獻一己之力，同時也會利用 2月19日(周日) 38週年慶暨理監事宣誓就職典禮，在Lambo餐廳舉行周年慶時將所有賣出的摸彩券金額全數捐出。

在匯集了超過四千多美元之後，19日周年慶暨理監事宣誓就職典禮中，何真帶領著理事團隊全場熱情推銷摸彩券。當日出席的休士頓僑務委員陳美芬，僑務諮詢委員宋明麗，葉宏志，僑務顧問李雄，嚴杰，達拉斯僑務諮詢委員陳文燦，僑領Sally & Bruce 以及僑務咨詢委員王敦正等分別都捐助500元，王敦正加碼再贈送IPAD 贊助抽獎。在現場許多來賓的大力支持之下，當天晚會以及之前的募款金額總數逹到一萬美元。

當天應邀出席的嘉賓，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文在致詞時表示，世華精彩的一路走來邁進38周年，感謝世華姐妹們，每次需要幫忙的時候，總是身先士卒，伸出援手服務社會。世華總是有組織有紀律，會員展現東方女性美麗又大方的氣質；在這次土耳其和敘利亞的震災中，台灣為了把握黃金救援時間，政府在地震當天晚上立即派遣搜救隊員、搜救犬前往救援，目前捐款逾10億元。為協助世華的義舉，羅復文拋磚引玉捐助500元，將募款金額很快衝到一萬塊。

最後，在何真帶領理監事團隊和現場嘉賓羅復文、僑教中心主任王盈蓉的見證之下將一萬美元募款支票，轉交給總會榮譽會長黎淑瑛代表接收，並邀請所有與會來賓合影。

會員們載歌載舞，為晚會帶來高潮。（何真提供）
會員們載歌載舞，為晚會帶來高潮。（何真提供）
會長何真（左六）在名譽總會長黎淑瑛（左七）的見證下，頒發聘書給新的團隊。 （記...
會長何真（左六）在名譽總會長黎淑瑛（左七）的見證下，頒發聘書給新的團隊。 （記者封昌明／攝影）

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