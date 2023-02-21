維吉尼亞智障生 失蹤3周休城尋獲

啟斯安德森三世在休士頓被找到。(Mesha Anderson／FOX26)

維吉尼亞州 諾佛克市(Norfolk)一名18歲智障大學生，1月29日被報失蹤後一直杳無音訊，三個星期後他在休士頓 的一間遊民 收容所被人認出，目前已回到家中與親人團圓。

啟斯安德森三世(Keith Lorenzo Anderson III)是維吉尼亞州立大學諾佛克分校的學生，1月29日上午母親米夏(Mesha Anderson)把他送到學校去上課，到了該接他回家的時候卻沒有等到人，於是母親向警方報案，當地新聞媒體在電視上播出這則尋人新聞，後來蒙提瑟羅街(Monticello Avenue)的7-Eleven便利商店的錄影監控器，拍到他2月4日下午2時52分曾在那家商店停留片刻，但他還是沒有被尋獲。

他失蹤的期間，給家人造成極大的焦慮憂苦，因為他必須每天定時吃幾種處方藥，否則健康會出現大問題，電視台後來又追蹤報導這則尋人新聞，該台在別州的姐妹台也有報導。事隔三星期，有人在德州休士頓的一間遊民收容所(homeless shelter)看到他，那人很驚訝地告訴他，電視上播出的新聞中他的母親正在焦急的尋找他。

那名善心人和遊民收容所的員工與電視台聯繫，並讓他給母親打電話，接著又安排了車輛把他送回諾佛克。諾佛克的WTKR電視台19日(周日)播出的新聞中，展示了母子在巴士站相擁而泣的場面，他的母親特別對電視台表達感激之忱，如果不是該台跨州的串聯報導，她不知道何時才能找回兒子。

這個事件最大的疑團是他怎麼會到休士頓的？經過談話家人相信他是不小心坐上巴士，巴士一路開到休士頓後他才下車，這段旅途有1300哩之遙，他前後在巴士上待了20個鐘頭。所幸啟斯已經安然回到家中，家人將來會更小心地照顧他，免得這種事件再次出現。