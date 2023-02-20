見證歷史 休士頓百年雜貨店 內裝翻新變高檔公寓

位於科羅拉多街808號（Coronado Street）一棟開價220萬元公寓，蘊藏休士頓多年來的歷史。（TK Images）

休士頓 紀事報報導，位於科羅拉多街808號（808 Coronado Street）一棟220萬元公寓，蘊藏休士頓多年來的歷史。該建築被重新設計為兩個單位前，曾是儲存一周雜貨的地方，是布魯克史密斯（Brooke Smith）當地居民的雜貨店，如今是同一層屋簷下兩個單位所在地。

這座興建於1930年代的建築可有多種用途，包括住宅、商業、投資 ，或可合併為一間房屋等。

建築內第一個單位，是兩個單元中較小的一個，占地約2600平方呎。一進屋內，人們的目光，會被吸引至爬到二樓的巨大樓梯上，這也是該單位一個重要部分。

藏在樓梯下面的是廚房，有著磚砌後擋板和一個長長檯面。超大的穀倉門可滑動，將書房與開放式客廳／廚房分開。

二樓有三間臥室和兩間浴室，主浴室內有一個獨特的日式浴缸。第二間浴室內有著迷人的爪腳浴缸，令人想起休士頓93年的歷史。

該棟建築第二個單位，則有五間臥室與四間浴室，兩個車庫和開放式生活空間。廚房通向二樓，光線可從上面的窗戶流瀉下來。巨大的廚房中島有一堵敞開的牆。