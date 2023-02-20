我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

見證歷史 休士頓百年雜貨店 內裝翻新變高檔公寓

陳盈霖／編譯
位於科羅拉多街808號（Coronado Street）一棟開價220萬元公寓，蘊藏休士頓多年來的歷史。（TK Images）
位於科羅拉多街808號（Coronado Street）一棟開價220萬元公寓，蘊藏休士頓多年來的歷史。（TK Images）

休士頓紀事報報導，位於科羅拉多街808號（808 Coronado Street）一棟220萬元公寓，蘊藏休士頓多年來的歷史。該建築被重新設計為兩個單位前，曾是儲存一周雜貨的地方，是布魯克史密斯（Brooke Smith）當地居民的雜貨店，如今是同一層屋簷下兩個單位所在地。

這座興建於1930年代的建築可有多種用途，包括住宅、商業、投資，或可合併為一間房屋等。

建築內第一個單位，是兩個單元中較小的一個，占地約2600平方呎。一進屋內，人們的目光，會被吸引至爬到二樓的巨大樓梯上，這也是該單位一個重要部分。

藏在樓梯下面的是廚房，有著磚砌後擋板和一個長長檯面。超大的穀倉門可滑動，將書房與開放式客廳／廚房分開。

二樓有三間臥室和兩間浴室，主浴室內有一個獨特的日式浴缸。第二間浴室內有著迷人的爪腳浴缸，令人想起休士頓93年的歷史。

該棟建築第二個單位，則有五間臥室與四間浴室，兩個車庫和開放式生活空間。廚房通向二樓，光線可從上面的窗戶流瀉下來。巨大的廚房中島有一堵敞開的牆。

該單元起居室外露橫樑和木質牆壁，讓人倍感親切。此外，從餐廳可從一扇鋼製和玻璃製的旋轉門進入後院。

明亮的廚房有著超大中島與空間。（TK Images）
明亮的廚房有著超大中島與空間。（TK Images）

休士頓 投資

上一則

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

延伸閱讀

刀傷兩警 嫌犯遭擊斃

刀傷兩警 嫌犯遭擊斃
20歲出頭 2西裔男清晨入室搶劫

20歲出頭 2西裔男清晨入室搶劫
休士頓動物園 美洲獅小兄弟亮相

休士頓動物園 美洲獅小兄弟亮相
休士頓老奶奶 出門遭射殺、車被搶走

休士頓老奶奶 出門遭射殺、車被搶走
低成本升級廚房浴室 家事達人教你3招

低成本升級廚房浴室 家事達人教你3招
世界象棋錦標賽 11月休城舉行

世界象棋錦標賽 11月休城舉行

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
前亞馬遜員工形容，亞馬遜裁員過程混亂且沒有人情味。（美聯社）

前員工：亞馬遜裁員情況混亂 沒有人情味

2023-02-12 14:55
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視