追失車開槍抓賊 車主反招罪得不償失

黑色跑車車主一路緊追被偷的白色皮卡，導致皮卡在警局前撞車。(Humble警局臉書)

休士頓北部近郊的杭博市(Humble)，14日(周二)下午發生令人驚駭的汽車追逐事件，皮卡被人偷走的車主在街上看到被偷的車，決定自己討回公道，他開著黑色跑車一面追、一面打電話報警、還一面向偷車賊開槍。

杭博市警局指出，14日那天下午3時左右，在杭博市中心的城市咖啡館(City Café)，愛德華古鐵雷茲(Edward Gutierrez)正坐在窗邊的座位享受寧靜時光，突然街上傳來巨大槍響，他驚愕地抬起頭往窗外望，看到一輛白色皮卡飛快駛過，後面有一輛黑色的道奇 閃電(Dodge Charger)跑車緊緊跟在後面，兩輛車都是在街道左邊逆向而行，接著那輛皮卡在警察 局前面撞上路邊的物體嘎然而止。

皮卡的駕駛人跳下車快步奔逃，跑車司機也跳下車緊追不捨，警察跑出警局馬上就將兩人攔下。經過盤問，跑車司機是那輛皮卡的主人，他做生意用的皮卡幾天前被人偷走，14日那天他在市中心附近看到被偷的車開始跟蹤，他打了兩次電話給警察局報案，接著偷車賊似乎發現被人跟蹤，開始大踩油門想要脫身。

車主跟蹤大約10分鐘以後，心急之下拿出槍，開始向皮卡司機座位的方向開槍，快到警察局的時候皮卡衝過鐵道騰空彈起，落地的時候兩個前胎爆破，沒多久就在警察局前面撞車。警察馬上就把偷車賊關進拘留所 ，向車主查問後確認是他開槍的，警方將他釋放但表示會提告他，罪名是魯莽開槍，他的皮卡被兩顆子彈擊中。

警局發言人表示，看到偷車賊在開自己的車固然令人心生憤怒，但報警以後應該讓警察來抓賊，如今車輛受到前胎爆破、子彈射穿和撞車的損壞，自己還會被控罪，實在是得不償失。警方沒有公布涉案兩人的身分，但指出偷車賊是一個偷車慣犯。