3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

德州 艾爾帕索動物庇護 所剛被領養的一隻狗，趁隙逃出新主人的院子，三天之後在庇護所的門前觸發門鈴，牠的出現讓管理人員相當驚訝，牠竟然有本事走了十哩以上找到舊家。

麥卡貝爾(Micah Baer)在去年底領養了大約3歲的大型狗貝莉(Bailey)，1月29日那天貝莉跳過貝爾家後院7呎高的鐵網圍籬，貝爾眼看牠從鄰居院子裡又跳過一道10呎高的圍籬，雖然他大聲叫貝莉的名字，但貝莉沒多久就失去了蹤影。貝爾通知庇護所的人員狗跑掉了，庇護所的主任在臉書上發布消息並放了貝莉的照片，呼籲民眾多加留意，如果看到貝莉請馬上通知庇護所。

貝爾接連兩天在家附近的大街小巷尋找貝莉，看到牠的民眾跟庇護所報告了牠的行蹤。1月31日那天有人報告貝莉在高爾夫球場附近出現，庇護所的主任羅瑞塔海德(Loretta Hyde)看著牆上的地圖，發現貝莉出現的地方正好是從貝爾家到庇護所的途中，她向庇護所的員工矢言：貝莉是想回到庇護所，而且當天晚上牠就會到達；但多數員工對主任的話半信半疑。

果然2月1日凌晨1時42分庇護所前門的Ring監控器發出警報聲，在監控器上查看的員工看到牠嚇了一跳，他喊「Bailey」，貝莉聽到有人叫牠的名字，豎起兩隻耳朵、兩眼盯著Ring的攝影 機，好像在說「趕快開門呀！」。將近三整天沒喝水、沒吃東西，庇護所的人員把牠餵飽喝足，然後貝莉呼呼大睡了好幾個小時。

2日那天庇護所通知貝爾，他馬上趕到庇護所把貝莉帶回家，途中他停下來給貝莉買了一個衛星導航追蹤器(GPS tracker)裝在項圈上，這樣如果貝莉再次出逃，他就可以很快的自己將牠尋回，將近三天的折騰讓他疲憊不堪，但他好高興他的孩子又回到身邊了。