騙子太狡詐 連博士也上當

德州人語

本報「德州人語」日前提醒讀者朋友，電信詐欺猖獗，華人 騙華人，中老年人對科技產品了解較少，更容易受害。就因騙子太狡詐，不斷動腦翻新騙術，近日海外華人圈熱傳一篇文章，談發生在美國的騙案，有人被騙200多萬美元，連高學歷博士也受害，帳戶被提領5000多元，防不勝防，大家千萬別誤認詐騙 案不會發生在自己身上。

這件騙案設計得很巧妙，讓人不易會懷疑有什麼不對。當事人說，某天她接到電話，男子自稱是Express Couriers的公司送貨員，問她是否要回家，因為有個需要簽名的包裹。打電話的人說，約一小時內送到她家。果然約一小時後，一個穿制服的送貨員出現，帶著一個包裹和一瓶酒。

當事人很驚訝，好奇詢問發件人是誰。快遞員說不知道，他只是送包裹。正好當事人生日快到了，使她誤認可能是遠方朋友寄來禮物，包裹上還有一張托運單。快遞員說，由於禮物中含有酒精，需支付7.5美元送貨／驗證費，以證明他確實將包裹交給成年人，而不是遺留在可能被未成年人拿走的門階上。

當事人感覺合乎邏輯，想付現金給快遞員，但後者說，送貨公司要求用信用卡 或借記卡付款，他不接受現金，以避免遺失或成為被搶劫目標。這時，當事人的夫婿在一旁掏出信用卡，交給快遞員攜帶的移動刷卡機上刷卡，並輸入驗證碼，還打印一張收據給收件人，祝他們有美好的一天後離開。

但隨後連續五天，收件人夫婦在各種有ATM機的信用帳戶中，被提取5000美元。顯然，送貨員攜帶的移動信用卡機，複製了他們信用卡上各種數據，包括驗證碼，收信人立即通知銀行停止付款，但為時已晚。報警後才知，有相當多家庭受到類似詐騙。

當事人呼籲大眾，任何沒有預料到的驚喜禮物或包裹，尤其以付款作為接收禮物或包裹的條件時，千萬不要接受。只有自己親自購買東西，才提供交易的信用卡信息。

網上另傳，有位具博士學位的華裔教授，曾在某著名大學研究，去年也被騙去200多萬元。洛杉磯縣有位年長華人女士被騙，不斷將帳戶中存款分批匯給騙子，據說200多萬元儲蓄全被騙光，如今她的子女責怪她不告知子女，就亂匯錢給外人，氣得不來探望她，母子形同陌路。

過去我們常聽到，不貪取非分之財、不要相信天上掉餡餅，就不會冒險失財。但如今是騙子主動找上門，騙術花樣翻新，設計得非常「人性化、合理化」，劇情甚至異常「溫暖」，讓人感受到溫馨祥和與人性的愛和溫暖，因而時失去防備心，讓騙子予取予求。有人甚至失去終身積蓄，晚年生活怎麼過？

不僅美國，現在大陸、台灣等電子商務愈發達的地方，這類新騙術愈猖獗。簡單一句話，匯錢或交出信用卡信息前，請再三斟酌，或與家人親友討論，再緊急的事都不要輕易交出個人財務信息。具博士學位的學者都上當了，可見這些天殺的騙子們有多刁鑽可惡。