開價8萬元…神秘金字塔屋求售 瞬間成網紅

福和戴維斯堡神秘金字塔屋正掛牌出售。（Zillow）

福和明星電訊報（Fort Worth Star-Telegram）報導，在距離艾爾帕索（El Paso）東南約200哩的福和戴維斯堡（Fort Davis）一套「神秘金字塔屋」，目前正在Zillow上掛牌出售。然而，這個開價8萬元，2116平方呎房屋，在售屋網站上並無室內照片，令這棟「金字塔」增添了些神秘色彩。

座落在德州 廣闊的藍色天空下，這座外觀陰暗的金字塔屋顯得非常孤獨，給人一種「遠離」感。儘管如此，這卻是一間一臥一浴的住宅空間。

這座金字塔屋，幾乎每個角度都有著精美照片。但獨缺室內照片，可能意味著金字塔內完全是一片荒地，也可能賣家特意製造這種「神秘感」吸引潛在買家。

這棟歷史悠久的時髦金字塔屋佔地半畝。根據Zillow上的掛牌訊息，「位於市中心，可步行至零售商店，喝咖啡、購物。可以修復建築或進行重建，現在到處都是新興建物。」

售屋網站上並無室內照片，令這棟「金字塔」增添神秘色彩。（Zillow）

這座金字塔，是Friday Night Zillow，一個由彭博社（Bloomberg）記者丹尼斯（Steven Dennis）運作的推特社群 主要焦點。大眾的好奇心，讓這座金字塔成了社交媒體寵兒，許多人留言議論。

「神秘的金字塔屋，德州，8萬元，沒有內部照片」丹尼斯說，「你知道知名男星哈里遜福特（Harrison Ford）什麼時候說，他對電影 有不好的預感嗎？或許我們應該買下，然後在這裡拍一部謀殺懸疑片，或外星人電影。」

推文上有人指出，「如果後面停著一輛拖車，那就是主要住所，這裡就是火車殘骸」。也有人推文道「考慮到門／一些窗戶周圍大洞，這座金字塔並不防水」。也有人留言「我想知道裡面有多糟糕（尤其是沒有內景的情況下）」，更有留言「從籬笆上掉下來的孤星，看起來也像是個隱喻。」

「每平方呎38元，我認為它比我的車還便宜」一人在推文上驚呼，「這絕對像是在主題公園裡找逃生室。」