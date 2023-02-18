休士頓動物園 美洲獅小兄弟亮相

Shasta VII與 Louie。（取自休士頓大學推特帳號）

休士頓動物園 剛滿五個月的美洲獅兄弟檔Shasta VII與Louie 17日首度公開亮相。雖然長得很像，但是飼育員Tori Miller說，仔細看還是可以分出差別。第一點是Shasta的尾巴黑毛較多，長約兩吋；Louie尾巴只有一寸黑毛。第二是兩隻眼睛上的黑點，Shasta距離較開，Louie的則距離較近。

個性而言，兩隻的差異更大。Louie滿腦袋只想吃，只要有吃的什麼都不管了；Shasta天性好奇，什麼都想去看一下究竟，不過當他膽怯時就會回到Louie身邊尋求安全感。Shasta之所以命名為「七世」（VII）是因為休士頓大學的吉祥物，不過在Tori Miller眼中，不管是誰都很適合當休士頓大學的吉祥物。

這對兄弟檔是孤兒，母獅可能遇到意外或是棄養，被華盛頓州 牧民發現時才八周大，如果不送到動物園很可能就無法存活了。而當時休士頓動物園13歲大的Haley剛死，她與先前過世的夥伴Shasta VI都是因為脊椎與腎臟病而過世。因此Louie與Shasta輾轉就到了休士頓動物園。

目前為止，Louie與Shasta還是與其他肉食動物一起住，包括豹與馬島獴，等再大一點才會移到自己的籠區。休士頓大學一直以美洲獅為吉祥物，Shasta人偶15日也出席了兩兄弟的見面會。