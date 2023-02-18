過河拆橋？黑長槍咖啡遭顧問公司提告未付權利金

在聖安東尼奧設有主要作業點的「黑長槍咖啡 」(Black Rifle Coffee Company，簡稱BRCC)，日前被合作企業告上法庭，理由是黑長槍咖啡過河拆橋，沒有繼續按照合約支付權利金。

黑長槍咖啡是2014年12月才創立的，創始人海佛(Evan Hafer)曾是陸軍菁英部隊「綠帽軍團」(Green Beret)的成員。BRCC的咖啡香濃可口，深得咖啡愛好者的青睞，2017年星巴克 咖啡(Starbucks)承諾將雇用1萬名難民當員工，引發海佛不滿，他認為許多退伍軍人找不到工作，星巴克應該多雇用退伍軍人，不該以難民為優先，他承諾BRCC要雇用1萬名退伍軍人，這個事件讓BRCC聲名大噪，也讓它成為現役軍人、退伍軍人、急難救助人員和挺槍人士鍾愛的品牌，業績快速成長。

大約三年前BRCC想擴充營業規模，找到飲料界的顧問公司「策略與執行」(Strategy and Execution Inc.)合作，開發「隨時喝」(Ready-to-Drink，簡稱RTD)的咖啡飲料(coffee beverages)、能量飲料(energy drinks)和能量補充品(energy supplements)。

策略與執行公司指出，這項合作績效卓越，RTD飲料給黑長槍咖啡公司帶來每年數億元的營業額，也因為如此公司大約一年前公開售股，現在是一家股票上市交易的有規模企業。但策略與執行公司日前在聖安東尼奧的聯邦法院提訴，控告黑長槍咖啡在RTD飲料方面沒有支付相當的權利金(royalties)。

另外，聖安東尼奧馬刺隊(Spurs)的傳奇籃球巨星喬治葛文(George Gervin)向著名服裝設計公司勞夫勞倫(Ralph Lauren)提出民事索賠訴訟，指出勞夫勞倫妄用他的名字做為鞋款的名稱，現年70歲的葛文要求勞夫勞倫公司應該至少賠償他200萬元。葛文的外號叫「冰人」(the Iceman)，他曾四度奪得聯盟年度得分王(league scoring championships)的榮譽，NBA歷史上只有威爾張伯倫(Wilt Chamberlain)和麥可喬丹 (Michael Jordan)超過他。