撞擊格蘭德河谷隕石約重1000磅 網友要去尋找

航太總署NASA 於16日(周四)就格蘭德河谷地區15日傍晚的巨響和震動發布聲明，指出那是一顆大約1000磅重的「流星體」(meteoroid)造成的，這個消息引起更多人想在周末去尋訪這顆隕石(meteorite)。

聖安東尼奧快訊報於16日晚間8時43分發布快報，指出NASA分析過雷達資訊以後，確認有一個物體在周三傍晚5時23分撞擊地面，該物體的拋物線軌道與過去發現的隕石軌道類似。由於NASA經費屢次被刪減，該單位似乎趁機替自己打廣告，希望民眾敦促國會議員給NASA增加預算：

「在麥凱倫上空看到的流星(meteor)，提醒大家NASA和其他相關組織的重要性，人類需要對宇宙有更深的理解，才能更有能力保護地球，每年都有許多小型的小行星(small asteroids)進入大氣層，而且經常會成為落到地面的隕石，要對太陽系的運作有更深入的理解，必須擴大太空 探索的規模。」

代表格蘭德河谷的國會眾議員 德拉克魯茲(Monica De La Cruz)指出，NASA的資訊顯示地球每天都從外太空得到100噸以上的塵埃、顆粒等的物質，雖然這次的隕石事件讓部分居民感到恐慌疑懼，但大家其實不必太緊張。

但希達爾戈縣警局局長艾迪格拉(Eddie Guerra)卻抱著完全相反的看法，他16日舉行記者會，指出最近發生了許多事件，先是中國氣球(China balloon)，接著是不明飛行物體UFO，接著是隕石撞擊地面，可想而知本地的居民心中深感不安，政府應該設法制定對策，將來可有馬上應付的方法，這樣才是紓解民心的作法，而不是只叫大家不必擔心。

這顆隕石應該是掉在麥凱倫(McAllen)和米慎市(Mission)一帶，有些網友已表示周末要去尋訪這顆隕石，地方官員並不反對民眾前往尋找，如果真的找到還可以給這個事件一個完結，但官員呼籲民眾看到不熟悉的物體時，不要接近或碰觸，而應該馬上打911電話報案。雖然原本的流星體約有1000磅，但在大氣層中高熱燃燒會減輕一些重量，高速撞擊地面時可能全部碎裂化解，所以不見得會留下任何「遺骸」。