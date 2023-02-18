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德州去年108起盜刷事件 孤星卡持有者 當心被盜刷、釣魚

編譯胡立宗／綜合報導
孤星卡（ABC）
孤星卡（ABC）

德州衛生暨公共服務委員會（Texas Health and Human Services Commission）近日呼籲，孤星卡（Lone Star Card）的持有者應該多加注意，避免自己的福利金遭到盜用。替代營養援助計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP）與貧困家庭臨時援助（Temporary Assistance for Needy Families，TANF）都透過孤星卡帳號發放，持有者不當心就可能受害。

委員會提醒，歹徒最常利用的手法是「側錄」（skimming）與「釣魚」（phishing），側錄是指讀卡機遭到加裝偷偷記下卡號與PIN碼的設備與手法，釣魚則是透過簡訊、電郵的惡意連結，騙取卡號與PIN碼。

委員會督察處2022年財年總共發生108起盜刷事件，但2022年9月1日開始的2023財年至今已經獲報32起，比例明顯增加。因此官員呼籲，持卡人除了要經常檢查帳戶餘額，包括利用手機app「Your Texas Benefits」，也要經常更換PIN碼，另外衛生暨公共服務委員會也不會以電話、簡訊、電郵索取卡號與PIN碼，收到這類通知的人都要當心。如果有不明之處，可以打到Lone Star Help Desk專線800-777-7328；萬一被盜刷，可以通報委員會督查處專線800-436-6184與當地警局。

釣魚 德州 手機

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